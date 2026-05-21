La fiebre del pickleball volverá a apoderarse del oeste de la isla cuando La Pregunta Tournament celebre su cuarta edición del 28 al 31 de mayo en el Club Deportivo Del Oeste de Cabo Rojo.

La edición de este año llegará con varias novedades, incluyendo la ampliación del torneo a cuatro días de competencia. Esta decisión responde al crecimiento del evento y a la incorporación de dos nuevas categorías.

“La razón por la que añadimos un día es porque ese jueves celebráremos las categorías de 40+ en todo los niveles y la categoría junior”, compartió a Primera Hora el CEO de la Pregunta Events, Daniel Desa, en una conversación vía telefónica.

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Las divisiones juveniles incluirán categorías Sub-16 y Sub-18. Mientras, que las adultas irán desde nivel 2.5 hasta abierto en sencillos, dobles y dobles mixtos. En total, el evento contará con 38 categorías.

El viernes se jugarán los sencillos y el sábado dobles masculinos y femeninos. De hecho, las finales de este día serán transmitidas vía streaming por la cuenta de YouTube de de la Pregunta Events. El certamen cerrará el domingo con los dobles mixtos.

“Tener el honor de todavía poder llamar al torneo a La Pregunta como el más grande de Puerto Rico y del Caribe en esta disciplina para mí es parapelos porque yo jamás pensé hacer un evento con la idea de que fuera lo más grande, sino lo mejor posible dentro de nuestras capacidades como equipo”, contó Desa.

Presencia internacional y del patio

Desa adelantó además que el torneo volverá a contar con jugadores profesionales como la hawaiana Bobbi Oshiro, clasificada número tres dentro de la Asociación de Jugadores de Pickleball (APP, por sus siglas en inglés) tanto en sencillos como en dobles. Además participarán el chileno Mario Barrientos y la croata Lorena Duknic.

“Tenemos más de 50 jugadores que vienen de Estados Unidos, tanto profesionales como de todos los niveles. Ven el torneo como una escapada de vacaciones y, además, pueden probarse en otro ambiente”, sostuvo.

A nivel local también dirán presente integrantes del Equipo Nacional como Natalia Sánchez, Shandor Gómez, Pedro Maldonado y Ana Paula Morales. El exbaloncelista boricua José Juan Barea volverá a decir presente.

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Al momento, Desa comentó que las inscripciones fluctúan entre los 400 atletas, pero esperan sobrepasar la cifra de 500 participantes registrada en años anteriores.

Asimismo, los premios económicos aumentaron este año a $30,000 repartidos entre todas las categorías.

“Esperamos miles de personas a lo largo del fin de semana y un ambiente superfamiliar”, indicó el organizador.

Bienestar como prioridad

Otra innovación es la integración de actividades de bienestar como yoga, pilates y bootcamp, una apuesta, que de acuerdo a Desa, busca ampliar la experiencia de jugadores y espectadores durante todo el fin de semana.

Más allá de la cancha

Más allá del deporte, el torneo también busca continuar impulsando la economía y el turismo del área oeste. Desa aseguró que el evento generó un impacto económico cercano a $750,000 el año pasado y que para esta edición realizaron alianzas con seis hospederías para aumentar los cuartos por hotel en la región.

“En el área oeste no hay eventos deportivos de gran magnitud fuera del surfing. Queremos seguir manteniéndolo en Cabo Rojo para el deporte y las actividades turísticas en el área”, señaló.

“Este evento nutre a toda la zona, no solo a Cabo Rojo”, sentenció Desa.