Mientras unos buscan la explosividad y técnica del CrossFit, otras personas prefieren la resistencia y el ritmo constante del Hyrox.

Esta última modalidad gana terreno a nivel mundial y en la isla.

Para el entrenador Israel Mercado, quien acumula más de una década de experiencia en el entrenamiento funcional, ambas disciplinas pueden convivir perfectamente en una misma persona, aunque cada una exige perfiles y enfoques ligeramente distintos.

La disciplina deportiva Hyrox cobra fuerza en este 2026. ( Shutterstock )

De acuerdo a la propia marca de CrossFit en su portal, la definición de su deporte recae en movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, adaptados a cualquier persona y combinados con una buena alimentación.

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Hyrox, de otro lado, combina estaciones de carrera y entrenamiento funcional, donde los participantes corren un kilómetro, seguido de una estación de ejercicio funcional, repitiéndose ocho veces en un espacio cerrado.

“El CrossFit es una metodología de entrenamiento. Tiene una filosofía y una progresión donde las personas van desarrollando destrezas poco a poco, según su nivel y capacidades”, explicó Mercado a Primera Hora a través de una conversación vía telefónica.

Según el entrenador y también codueño del gimnasio Pecus Performance Center en Guayama, una persona que practica CrossFit puede encontrarse movimientos gimnásticos, levantamiento de pesa, natación o ejercicios explosivos de corta duración.

Actualmente, Pecus cuenta con el aval oficial de Hyrox y anteriormente estuvo afiliado a CrossFit.

“Muchas veces el CrossFit es mucho más complejo. Tiene el factor sorpresa, por eso ellos utilizan mucho el entrenar para los desconocidos”, dijo.

Pesas ( Xavier Araújo )

Para el ponceño, existe una tendencia en que las personas que practican el deporte suelen tener antecedentes deportivos previos debido a que los movimientos requieren más tiempo para aprenderlos.

Por otro lado, Mercado describió el Hyrox como una práctica mucho más estructurada y repetitiva, enfocada principalmente en la resistencia cardiovascular.

“El Hyrox es una carrera. Siempre vas a hacer ocho kilómetros con ocho estaciones funcionales. Vas a correr, empujar, jalar y mantener un paso exigente por mucho tiempo”, explicó el también asesor financiero, de 43 años.

Complejidad vs simplicidad

A diferencia del CrossFit, Hyrox elimina gran parte de la complejidad técnica. Los movimientos son más simples y accesibles para personas que no tienen ninguna bagaje deportivo o ya tienen experiencia corriendo eventos como un 5K, 10K o medias maratones.

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“Las personas que ya tienen base corriendo tienden a querer probar Hyrox. Lo que piensan es de qué forma introducir esas otras cosas funcionales que imponen en la carrera”, indicó Mercado, quien viajará próximamente a Nueva York para su cuarta competencia de esta disciplina.

El entrenador señaló que el crecimiento del llamado “fitness híbrido” también ha provocado que muchos atletas de CrossFit comiencen a mirar hacia Hyrox como un nuevo reto competitivo.

Anillas ( Xavier Araújo )

“Ahora se habla mucho del atleta híbrido: alguien fuerte, que levanta pesas, pero que también puede correr largas distancias. Mucha gente que hace CrossFit piensa ‘lo que tengo que empezar es a implementar correr o mejorar en correr para poder hacer un evento de Hyrox’, y viceversa”, sostuvo.

Mercado entiende que ambas disciplinas pueden beneficiar a cualquier persona, siempre que exista una preparación responsable y progresiva. Sin embargo, enfatizó que Hyrox, aunque parece más accesible, sigue siendo altamente demandante.

“Aunque Hyrox se presenta como algo para todo el mundo, sigue siendo un evento bien exigente. Requiere resistencia, fuerza y capacidad aeróbica”, afirmó.

Para Mercado, la principal diferencia entre ambos perfiles está en la mentalidad y el tipo de esfuerzo que cada atleta quiera ejercer. El ‘crossfitero’ suele sentirse cómodo con explosividad, variedad y la premura del tiempo. El atleta de Hyrox, en cambio, se inclina más hacia la consistencia y el endurance.

“CrossFit busca mucha intensidad y variedad. Hyrox busca durabilidad, pacing y sostener el esfuerzo por largo tiempo”, sentenció.