Si la NBA tuviera guionistas, ni a ellos se les ocurriría un comienzo tan bueno para las finales de conferencia.

Victor Wembanyama suma 41 puntos y 24 rebotes. San Antonio visita Oklahoma City y vence a los Thunder, defensores del título. Nueva York pierde por 22 puntos a falta de ocho minutos para el final del tiempo reglamentario, pero vence a Cleveland. Ambos partidos se van a la prórroga, una primicia en las finales de conferencia. Y el resultado al final del tiempo reglamentario en ambos partidos: 101-101.

Bien hecho, Spurs y Knicks.

Si hubo una tendencia común en ambos partidos, fue que el mejor jugador de los equipos ganadores decidió convertirse en el mejor jugador sobre el parqué en el momento decisivo. El lunes por la noche, fue Wembanyama para los Spurs. El martes por la noche, fue Jalen Brunson para los Knicks, que lideró una racha de 44-11 en los últimos 13 minutos.

PUBLICIDAD

Así es, 44-11.

NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨



DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.

30-8 RUN TO FORCE OT.

WON BY 11.



1-0 SERIES LEAD IN THE EAST FINALS 🍿 pic.twitter.com/0InzFeaG4M — NBA (@NBA) May 20, 2026

“No sé si he visto eso en un partido de playoffs”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Me quito el sombrero ante mi grupo”.

El segundo partido Spurs-Thunder se jugará hoy miércoles. El segundo partido entre Knicks y Cavaliers será el jueves. El drama no hará más que aumentar.

“Encontré una manera. ... Hicimos algunas paradas”, dijo Brunson. “Seguimos luchando, seguimos creyendo, seguimos avanzando”.

Los números -de ambos juegos- son de videojuego.

Empecemos por lo que ocurrió en el Madison Square Garden el martes por la noche. Una racha de 44-11 no se da en la NBA, y menos en las finales de conferencia. Los equipos que ganaban por 22 puntos o más en el último cuarto tenían 452-1 esta temporada, incluidos los playoffs. Ahora llevan 452-2. En los playoffs, los equipos habían ganado 330 partidos consecutivos cuando lideraban por 22 o más puntos en el último cuarto desde 2013. Ahora llevan 330-1.

The Landry Shamet 3-pointer from MSG pic.twitter.com/y4ZrpK31HG — Jared Schwartz (@jschwartz115) May 20, 2026

Haz que tenga sentido.

“No tengo una respuesta”, dijo Brunson.

Tampoco lo hicieron los Cavaliers, ni mientras sucedía ni inmediatamente después.

“Tuvimos un poco de mala suerte”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Brunson, obviamente, se hizo cargo al final. ... Jugamos un gran baloncesto esta noche durante tres cuartos. Por desgracia, en el último cuarto nos dominaron”.

Un partido de 41 puntos y 24 rebotes tampoco ocurre tan a menudo. Wembanyama estuvo brillante en su debut en las finales de conferencia, al igual que el escolta novato de los Spurs Dylan Harper. Los Spurs, al igual que los Cavs, desperdiciaron una ventaja de dos dígitos en el último cuarto del primer partido y se conformaron con la prórroga; la ventaja de San Antonio era de 10, no de 22, pero seguía siendo de dos dígitos.

PUBLICIDAD

A diferencia de los Cavs, encontraron la forma de calmarse -repetidamente, en realidad- en los dos periodos extra del lunes por la noche.

New York legends were FIRED UP after this Brunson 3 🔥



Brunson drops 38 PTS.

Knicks rally back from 22 to win.

1-0 series lead in the East Finals. https://t.co/szbK4I1Vul pic.twitter.com/KlyuzoEG4K — NBA (@NBA) May 20, 2026

“El partido estuvo en la balanza muchas veces para ambos equipos”, dijo el martes el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “No puedes preocuparte por el resultado, porque hubo muchas cosas en la balanza que podrían haber ido en cualquier dirección”.

En resumen, robar la ventaja de jugar en casa ganando el primer partido no significa que los Spurs piensen que la serie ha terminado. Y los Thunder saben que el primer partido es importante, pero no decisivo ni mucho menos.

“La experiencia acumulada te enseña que es una serie”, dijo el martes el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “El primer partido es un punto de partida, no un punto final. Hemos perdido series de playoffs en las que hemos ganado el primer partido de forma bastante convincente. Y también hemos ganado series en las que hemos ganado el primer partido. Así que cada serie es diferente. Es la primera a cuatro. Ellos están a un 25% del camino y nosotros estamos a cero ahora mismo. Pero queda mucho baloncesto por jugar. Creo que este equipo entiende la duración de las series, la duración de los playoffs y la duración de un partido de playoffs”.

WEMBY, WOW!



WHAT A SHOT TO TIE THE GAME AT 108. pic.twitter.com/HELQUpxww7 — NBA (@NBA) May 19, 2026

Los defensores del título sienten la presión. Nueva York se mece. La estrella de Wembanyama sigue creciendo. Los Cavaliers -ganadores de dos séptimos partidos en estos playoffs- necesitan salir de sus problemas, otra vez.

El comienzo de estas historias de finales de conferencia fue estelar. El capítulo 2 espera.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.