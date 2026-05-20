Los Ángeles. El primer evento de MMA retransmitido en directo por Netflix -con un combate a doble vuelta entre Ronda Rousey y Gina Carano- atrajo al mayor número de espectadores estadounidenses en la historia de este deporte.

Netflix y Jake Paul’s Most Valuable Promotions informaron el martes de que el evento del sábado en Inglewood, California, atrajo hasta 17 millones de espectadores en todo el mundo, incluido un pico de 11.6 millones en Estados Unidos.

La cifra en Estados Unidos superó el récord anterior de la MMA de 8.8 millones en 2011 para UFC on FOX 1.

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Rousey, de 39 años, que se presentaba en una jaula de artes marciales mixtas por primera vez en casi una década, derrotó a Carano, de 44 años, con su característico movimiento de armbar a los 17 segundos del combate. Carano peleaba por primera vez en 17 años.

Otros combates destacados del sábado en el Intuit Dome fueron el que enfrentó a los veteranos de la UFC Mike Perry y Nate Díaz. Perry ganó el combate del peso welter por decisión médica tras ensangrentar a Díaz.

En otro combate, el excampeón de los pesos pesados de la UFC Francis Ngannou noqueó a Philipe Lins en el primer asalto.