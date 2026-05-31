Amanda Serrano se acercó este sábado a una de las metas que quiere alcanzar antes de colgar los guantes, luego de empatar el récord de Christy Martin como la boxeadora con más nocauts en la historia.

La puertorriqueña fulminó a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson para retener exitosamente los títulos de peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una cartelera celebrada en el Coliseo del Condado de El Paso, Texas.

Serrano, de 37 años, consiguió el histórico triunfo al acorralar a Hanson en la esquina con una ráfaga de golpes que obligó al réferi a detener la pelea cuando quedaban 2:25 minutos del segundo asalto. El nocaut técnico representó la anestesiada número 32 de Serrano que, a su vez, mejoró su foja a 49-4-1.

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THE KNOCKOUT RECORD IS AMANDA SERRANO'S 🔥



Amanda Serrano gets the stoppage win on ESPN 💪 pic.twitter.com/xk5Wa1ijPs — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 31, 2026

La campeona boricua dejó entrever esta semana que se retirará del ensogado una vez rompa la marca de Martin y se apunte su victoria número 50 como boxeadora profesional. Ahora que está a un nocaut de hacer historia, indicó que buscará lograrlo en su siguiente combate.

“Puedo hacer ambas en la próxima pelea. Mi equipo decidirá. Yo solo entreno y peleo. Será lo que mi entrenador y manejador (Jordan Maldonado) diga. No he perdido en el peso pluma. Es donde me siento mejor y soy la campeona unificada”, indicó Serrano minutos después de la reyerta.

En el primer asalto, la puertorriqueña no fue tan agresiva porque se tomó su tiempo para analizar a Hanson (17-3, 13 KO’s). Esos tres minutos le bastaron para identificar las debilidades de su retadora.

“En el primer asalto, buscaba cómo entrar con mis golpes. Si la acorralaba en la esquina, le dije a Jordan que era mía”, explicó Serrano.

La pelea entre Serrano y Hanson fue la coestelar de una velada bautizada “MVPW-03″, que fue organizada por Most Valuable Promotions. En la estelar, Stephanie Han derrotó por decisión mayoritaria a Holly Holm.