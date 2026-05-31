Oklahoma City. Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio comenzaron las finales de la Conferencia del Oeste con una victoria en Oklahoma City, y luego terminaron la serie de la misma manera.

Los campeones han sido destronados. Wembanyama y los Spurs se dirigen a las Finales de la NBA.

Wembanyama anotó 22 puntos, Julian Champagnie consiguió 18 de sus 20 unidades mediante triples y los Spurs vencieron el sábado, 111-103, al Thunder de Oklahoma City, desafiando las grandes probabilidades de ganar un séptimo partido como visitantes.

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San Antonio wins the series, 4-3!



▪️ Wemby's 41/24 and Harper's 24 in 2OT G1

▪️ Wemby scores 33, SAS evens up series in G4

▪️ A full-team effort at home in G6 forces G7

▪️ Wemby's 22 and Champagnie's 20 leads San Antonio back to the NBA Finals for the first time since 2014!… pic.twitter.com/THrIHPuycK — NBA (@NBA) May 31, 2026

“No puedo explicar esta sensación. Es muy intensa”, dijo Wembanyama.

Stephon Castle anotó 16 tantos y De’Aaron Fox 15. Dylan Harper aportó 12 puntos, mientras que Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron con 11 cada uno.

Así las cosas, los Spurs se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014. Recibirán el miércoles a los Knicks de Nueva York en el primer partido de la serie.

“En octubre, sabíamos que teníamos posibilidades de ser bastante buenos”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

Corrección: los Spurs tienen la oportunidad de ser grandes. Grandes a nivel de campeonato.

THE 2025-26 WESTERN CONFERENCE FINALS MVP: VICTOR WEMBANYAMA 🏆



He receives the Earvin "Magic" Johnson Trophy! pic.twitter.com/gKzsnX5ICV — NBA (@NBA) May 31, 2026

Un momento crucial se produjo a mitad del cuarto periodo, cuando Luke Kornet, de San Antonio, bloqueó a Isaiah Hartenstein, de Oklahoma City, cerca del aro, impidiendo una canasta en contraataque que habría acercado al Thunder a cuatro puntos.

Parecía el último suspiro del Thunder. Kornet jugó seis minutos, falló sus tres intentos de tiro y terminó con solo dos puntos, pero el bloqueo fue un momento épico.

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 35 puntos y nueve asistencias, pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un nuevo campeón. Cason Wallace anotó 17 puntos, mientras que Jared McCain y Alex Caruso consiguieron 12 cada uno para el Thunder.

“Hay que aprender de cada experiencia, incluso de las difíciles”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Y esto es la NBA. Hay partidos difíciles. También podemos sentirnos muy decepcionados… No hay nadie a quien no creamos que podemos vencer, con todo respeto”.

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Después de cuatro partidos consecutivos que se decidieron prácticamente al entrar en el último cuarto —los Thunder lideraban el Juego 3 por 11 puntos, los Spurs el Juego 4 por 18, los Thunder el Juego 5 por 10 y los Spurs el Juego 6 por 26, manteniendo todas esas ventajas con relativa facilidad— este fue diferente, digno de un séptimo partido.

El marcador al inicio del último cuarto era 80-77 a favor de los Spurs, un partido bastante igualado en el que los Spurs llegaron a tener una ventaja de hasta 14 puntos en la primera mitad y luego de hasta 11 en la tercera, solo para ver cómo los Thunder remontaban en ambas ocasiones.

“Los jugadores hicieron lo que han estado haciendo durante todo el año y estuvieron a la altura del momento más importante”, dijo Johnson.

Los Spurs volvieron a distanciarse en el último cuarto, desafiando al Thunder a intentar remontar una vez más. Los campeones, con un equipo mermado por la baja de Jalen Williams debido a una lesión en el tendón de la corva, simplemente no tenían fuerzas para seguir jugando.

“Ganar un campeonato de la NBA una sola vez ya es muy difícil”, dijo Gilgeous-Alexander. “Así que volver a hacerlo solo lo haría más difícil”.

San Antonio ganó ocho de los 12 enfrentamientos contra los Thunder esta temporada, y al final, el único partido que realmente importó.

“Queremos cuatro más”, dijo Wembanyama. “Aún no hemos terminado”.