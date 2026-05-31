Los Mets de Guaynabo no solo están dando una batalla en el tabloncillo por asegurar una de las cuatro plazas clasificatorias a la postemporada de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), sino que también andan en los tribunales tratando de demostrar que no violaron el reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo en 2025.

El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, informó el sábado a Primera Hora que el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) determinó que los Mets, en efecto, incurrieron en una violación de esas normas durante la pasada temporada.

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Sin embargo, Guaynabo informó el pasado miércoles que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), con sede en Lausana, Suiza. El primero en reportarlo fue Carlos Rosa, editor de El Nuevo Día, a través de su cuenta de X.

“Tienen 21 días para hacerlo. Mientras eso ocurre, la sanción establecida queda en suspenso hasta que la decisión sea final y firme”, explicó Carrillo en una entrevista telefónica con este medio.

El director de torneo, además, indicó que los Mets enfrentan una multa de $50,000, disputar tres juegos sin refuerzos y la pérdida de todos sus turnos en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2027. Antes de acudir al TAS, Guaynabo apeló sin éxito ante el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

Una sanción de esta magnitud podría definir la temporada de los Mets, que ocupan la cuarta posición de la Conferencia A del BSN con marca de 12-11 y 1.5 partidos de ventaja sobre los Cangrejeros de Santurce.

Guaynabo es la única franquicia que aún mantiene un proceso de apelación por infracciones al reglamento del BSN cometidas en la campaña anterior. Los Vaqueros de Bayamón aceptaron su culpabilidad en el inicio del torneo y recibieron la misma sanción que enfrentan los Mets.