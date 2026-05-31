Los Cangrejeros de Santurce continuaron el sábado con su paso perfecto bajo la dirección de David Rosario tras derrotar, 95-92, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Con este resultado, Santurce consiguió su quinta victoria consecutiva, cuatro de ellas con Rosario, y mejoró su marca a 11-12 para acercarse a un juego de la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que ocupan los Mets de Guaynabo. San Germán, por su parte, sufrió su segundo revés corrido y empeoró su récord a 15-9.

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El dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, y su asistente, Manolo Cintrón, fueron expulsados junto a otro integrante del cuerpo técnico tras intentar encarar a los árbitros luego de que se le pitara una falta técnica a André Curbelo.

Por los Cangrejeros, Davon Jefferson dominó la pintura con un doble-doble de 21 puntos y 15 rebotes. Le siguió Walter Hodge Jr. con 18 unidades, saliendo del banco. Jordan Howard añadió 17 tantos, incluyendo tres triples.

En causa perdida, Curbelo finalizó con 25 puntos, seis rebotes y cinco asistencias. Tanto Montrezl Harrell como Nick Perkins terminaron en doble figura en dos departamentos. Harrell aportó 19 unidades y 18 capturas, mientras que Perkins sumó 21 tantos y 10 tablas.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, los Vaqueros de Bayamón superaron, 98-95, a los Osos de Manatí con un solo refuerzo disponible tras la salida de Xavier Cooks. Así las cosas, Bayamón elevó su balance a 16-9, mientras que Manatí empeoró a 8-15.

Jae Crowder, el único importado de los Vaqueros en cancha, fue su líder ofensivo con 25 puntos, incluyendo tres bombazos a larga distancia, cinco rebotes y tres asistencias. Khary Mauras, de igual manera, brilló con 20 unidades. Por los Osos, Kristian Doolittle firmó un doble-doble con 25 tantos y 14 capturas.

En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas borraron un déficit de 14 puntos para vencer, 101-88, a los Santeros de Aguada. Con esta victoria, Caguas se mantuvo en la primera posición de la Conferencia A del BSN con balance de 15-8. Aguada, en cambio, ahora juega para .500 con 11-11.

Moses Brown ayudó a los Criollos con una dominante actuación en la pintura tras anotar 25 puntos y atrapar 16 rebotes. Christian “Cuco” López formó parte de la segunda unidad y concluyó el partido con 22 unidades y cinco canastos detrás del arco. En el revés, Matthew Lee y Jacob Wiley finalizaron con 19 tantos, mientras que John Jenkins III agregó 17.

La acción del BSN continuará el sábado con dos juegos en agenda: Mayagüez en Ponce y Quebradillas y Arecibo.