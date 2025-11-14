El cerrador puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, fue seleccionado el jueves como el ganador del Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año en la Liga Nacional durante la ceremonia de los Valores del Año de las Grandes Ligas.

Esta es la tercera ocasión en que Díaz se lleva el galardón al Relevista del Año. El naguabeño, de 31 años, había ganado en 2022 su primer Trofeo Trevor Hoffman, que distingue al mejor relevista de la Liga Nacional.

Y en 2018, cuando aún vestía el uniforme de los Mariners de Seattle, fue premiado con el Trofeo Mariano Rivera de la Liga Americana. Aroldis Chapman, de los Red Sox de Boston, obtuvo este año el Premio Mariano Rivera al Relevista del Año en la Liga Americana.

Edwin Díaz is the Trevor Hoffman NL Reliever of the Year for the 2nd time in his career! 🎺 pic.twitter.com/aCFLwgkQGi — MLB (@MLB) November 14, 2025

Díaz tuvo una brillante temporada con los Mets, en la que registró una efectividad de 1.63, la segunda más baja de su carrera, con un récord de 6-3 y 28 salvamentos en 66.1 entradas. Además, ponchó a 98 bateadores con un WHIP de 0.98.

Con este premio, el orgullo de Naguabo se convirtió en el segundo latino con más galardones de Relevista del Año, superado solo por el legendario panameño Mariano Rivera (5). A su vez, se unió a Josh Hader y Kenley Jansen como los únicos lanzadores que han ganado en múltiples ocasiones el Premio Trevor Hoffman, quedando ahora empatado con Hader.

Díaz volvió a la agencia libre de las Mayores después de concluir la Serie Mundial al ejercer la opción de salirse de su contrato de cinco años y $102 millones que había firmado en 2022 con Nueva York. Esto en busca de un nuevo acuerdo que iguale el que pactó con la organización de Queens, según fuentes de The Athletic.

Chapman, por su parte, tuvo un récord de 5-3 con una efectividad de 1.17, así como 32 salvamentos en 34 oportunidades y 85 ponches en 61 episodios y un tercio. El zurdo, de 37 años y ocho veces elegido al Juego de Estrellas, no permitió un hit a 50 bateadores consecutivos desde el 23 de julio hasta el 7 de septiembre. También ganó el premio en 2019.

Otros ganadores

También el jueves, el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Braves de Atlanta, fue seleccionado como el Regreso del Año en la Liga Nacional, mientras que el lanzador Jacob deGrom de los Rangers de Texas recibió el honor en la Nacional.

Acuña, de 27 años, se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo el 26 de mayo de 2024 y regresó a los Braves el pasado 23 de mayo. Fue elegido para su quinto Juego de Estrellas y bateó para .290, con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y nueve bases robadas.

DeGrom, derecho de 37 años, se sometió a una cirugía Tommy John en junio de 2023, hizo tres aperturas cerca del final de la temporada de 2024 y tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 2.97 y 185 ponches en 172 entradas y dos tercios este año. Obtuvo así su quinta selección al Juego de Estrellas.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se llevó por quinta temporada consecutiva el Premio Edgar Martínez al Bateador Designado Sobresaliente, igualando la marca que David Ortiz logró entre 2003 y 2007. Por su parte, Ohtani y Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, sumaron su tercer Premio Hank Aaron, que reconoce a los jugadores ofensivos más destacados.

Mientras tanto, Matt Arnold, gerente general de Milwaukee, hizo historia al convertirse en el primer ejecutivo en recibir el galardón al Ejecutivo del Año de manera consecutiva en las Grandes Ligas.