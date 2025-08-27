Nueva York. Brandon Nimmo conectó un sencillo que impulsó la carrera ganadora en la novena entrada, Pete Alonso totalizó cuatro hits y los Mets de Nueva York superaron el martes 6-5 a los Phillies de Filadelfia.

Alonso conectó un doble de dos carreras en una quinta entrada de cinco anotaciones que le dio a Nueva York una ventaja de 5-2.

Harrison Bader empató por Filadelfia con un jonrón de dos carreras en la octava entrada ante el decaído relevista Ryan Helsley, abucheado por la multitud de 41,914 personas en el Citi Field.

El dominicano Juan Soto y Mark Vientos aportaron sendos sencillos impulsores a la causa de los Mets, quienes ganaron por cuarta vez en cinco juegos después de una racha de 5-16.

Se acercaron a cinco juegos de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional, al ganar su noveno duelo consecutivo contra los Phillies en casa, incluyendo los playoffs del año pasado.

Bader y Bryce Harper sumaron tres hits cada uno por los Phillies, quienes han perdido 23 de 29 compromisos en Queens, contando la postemporada de 2024.

Los Mets llenaron las bases sin outs en la novena contra el cerrador dominicano Jhoan Duran (6-6) con sencillos del dominicano Starling Marte, Alonso y Brett Baty. Nimmo conectó un hit limpio a través de un cuadro adelantado para poner fin a un duelo por quinta ocasión en su carrera.

Nimmo también conectó un elevado de sacrificio en la quinta.

El boricua Edwin Díaz (6-2) ponchó a cuatro de los cinco bateadores que enfrentó en un inning y dos tercios de labor perfecta.

Edwin Díaz strikes out four of the five batters he faces in 1.2 scoreless innings 🔥 pic.twitter.com/8Mcx6JJ53j — SNY (@SNYtv) August 27, 2025

Por los Phillies, el panameño Edmundo Sosa de 3-2 con una empujada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Soto de 4-1 con una anotada y una producida, Starling Marte de 4-1 con dos anotadas. El venezolano Luis Torrens de 3-0 con una anotada.