Nueva York. Giancarlo Stanton conectó un jonrón de 451 pies que produjo dos carreras en la sexta entrada para totalizar cinco empujadas por primera vez desde 2022, con lo que llevó el martes a los Yankees de Nueva York a un triunfo 5-1 sobre los Nationals de Washington.

Los Yankees ganaron su tercer duelo consecutivo y se mantuvieron medio juego detrás de Boston en la disputa por el primer boleto de comodín de la Liga Americana.

Stanton les dio a los Yankees una ventaja de 5-1 cuando levantó un slider del cubano Orlando Ribalta y colocó la bola en las gradas del jardín izquierdo para su quinto jonrón en siete juegos.

451 FEET!



Giancarlo Stanton has 5 RBI tonight after this moonshot 🫡 pic.twitter.com/upoDVxibF9 — MLB (@MLB) August 27, 2025

El bambinazo número 446 en la carrera de Stanton fue el punto culminante de su primer juego con al menos cinco carreras impulsadas desde el 12 de mayo de 2022, cuando enfrentó a los White Sox.

Fue su octavo juego con al menos cinco carreras impulsadas --una menos de su récord personal.

Stanton también conectó un doble que limpió las bases al enviar la pelota a la parte superior de la cerca del jardín izquierdo con dos outs en la tercera entrada para darles a los Yankees una ventaja de 3-1 sobre el abridor de Washington MacKenzie Gore (5-13).

El abridor dominicano de Nueva York, Luis Gil (2-1), permitió cinco hits y una carrera en cinco entradas. Caminó a cuatro por tercera vez desde que se repuso de una distensión en el dorsal, y ponchó a cinco.

Anthony Volpe regresó después de perderse dos juegos y se fue de 4-0.