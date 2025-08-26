Nueva York. Los Giants de San Francisco recibirán el 25 de marzo a los Yankees de Nueva York para comenzar la temporada de las Grandes Ligas, el día de apertura más temprano en la historia moderna del organismo.

MLB confirmó el martes que los otros 28 equipos abrirán la campaña al día siguiente, con Kansas City en Atlanta, Minnesota en Baltimore, Washington ante los Cachorros de Chicago, Boston en Cincinnati, los Angelinos de Los Ángeles en Houston, Arizona visitando a los Dodgers de Los Ángeles, Colorado en Miami, los Medias Blancas de Chicago en Milwaukee, Pittsburgh ante los Mets de Nueva York, Texas en Filadelfia, Tampa Bay en San Luis, Detroit en San Diego, Cleveland en Seattle y los Atléticos en Toronto.

San Francisco comenzó la temporada 2023 enfrentando a los Yankees. Aparte de los juegos internacionales, los anteriores días de apertura más tempranos habían sido el 27 de marzo.

Cinco juegos están programados para el 27 de marzo de la próxima temporada y los 30 equipos jugarán al día siguiente.

El último día de la temporada regular está programado para el 27 de septiembre, el más temprano desde 2020.

En su segunda de tres temporadas jugando sus duelos de casa en West Sacramento, California, los Atléticos recibirán series consecutivas de tres juegos en el Vegas Ballpark de la Triple-A contra Milwaukee y Colorado del ocho al 14 de junio. Los Atléticos, que jugaron en Oakland desde 1968 hasta 2024, esperan mudarse a un nuevo estadio en Las Vegas en 2028.

Los planes aún no están finalizados para un juego de los Filis y Mellizos en Dyersville, Iowa, entre el 13 y 16 de agosto y para una serie de dos juegos Padres-Diamondbacks en la Ciudad de México el 25-26 de abril. El Field of Dreams, sitio de la película de 1989, que albergó a los Yankees y Medias Blancas en 2021, y a los Cachorros y Rojos al año siguiente, no tendrá partido este año al cerrar por renovaciones.

Una serie contemplada Yankees-Blue Jays en Londres en junio probablemente no se llevará a cabo debido a problemas de programación causados por el hecho de que West Ham juega en casa su partido final de la Premier League el 24 de mayo, retrasando la conversión del Estadio Olímpico.

Aunque de acuerdo con el contrato colectivo se debían llevar a cabo juegos en San Juan Puerto Rico en septiembre del 2025 y 2026, no se programó ninguno para esta temporada y no se ha anunciado ninguno para el próximo año.

MLB programó un fin de semana de rivalidades para el 17-19 de mayo, con Dodgers en Angels, Boston en Atlanta, Cincinnati en Cleveland, San Francisco ante Atléticos, Yankees en Mets, Milwaukee en Minnesota, Kansas City en San Luis, San Diego en Seattle, Miami en Tampa Bay, Baltimore en Washington y Cachorros contra Medias Blancas. Otros enfrentamientos regionales ese fin de semana incluyen Arizona en Colorado, Toronto en Detroit, Texas en Houston y Filadelfia en Pittsburgh.

Los enfrentamientos son los mismos que del 16-18 de mayo de este año, con los equipos locales invertidos.

El Juego de Estrellas, anunciado en 2019 para el Citizens Bank Park de Filadelfia para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, se jugará el 14 de julio.

Se incluyeron días libres en el calendario para acomodar los partidos de la Copa del Mundo en estadios que comparten estacionamientos: el 17 de junio y el tres de julio en Arlington, Texas; el 20 de junio y el tres de julio en Kansas City, Missouri; y el 19 de junio y el uno de julio en Seattle. Debido al día libre, los Marineros recibirán a los Medias Rojas en una doble cartelera el 20 de junio.

Los Yankees y Mets jugarán en el Bronx del 11 al 13 de septiembre, conmemorando el 25 aniversario de los ataques terroristas. Jugaron en Citi Field para conmemorar el 20 aniversario.

En la cuarta temporada consecutiva de un calendario equilibrado, un equipo jugará 13 juegos contra cada rival de división y seis o siete contra cada otro club en su liga para un total de 62. Los 48 juegos restantes son contra oponentes interliga, con una sola serie de tres juegos contra cada uno de los 14 otros clubes en la liga opuesta. Los equipos estarán en casa contra los mismos oponentes de interliga que recibieron en 2023.

La Liga Americana utilizó un calendario equilibrado de 1977 a 2000 y la Liga Nacional de 1993 al 2000.