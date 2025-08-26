Ángel Daniel Vassallo será el dirigente de los Piratas de Quebradillas en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), según fuentes de Primera Hora .

Este medio supo, a través de una persona de entero crédito, que Vassallo ya llegó a un acuerdo para asumir la dirección de la franquicia a partir de 2026, por lo que los Piratas harán pronto un anuncio oficial.

El otrora jugador se desempeñó la pasada campaña como asistente en el cuerpo técnico de Quebradillas. Fue la mano derecha del técnico Juan Cardona hasta que este renunció repentinamente a mediados de junio.

PUBLICIDAD

Con la salida de Cardona, contempló salir de la organización, pero permaneció con el equipo y asistió al italiano Dante Calabria en la recta final del torneo. Los Piratas terminaron la fase regular en la segunda posición de la Conferencia B del BSN con marca de 20-14 y fueron eliminados en los cuartos de final por los Leones de Ponce.

Los corsarios no avanzan de la primera ronda de la postemporada desde 2021. El año anterior cayeron en la serie final ante los Vaqueros de Bayamón. Buscarán salir de esa mala racha con Vassallo en su primer año como dirigente en el BSN.

El excanastero, de 39 años, jugó 15 temporadas en la denominada “liga más dura” y ganó dos campeonatos con los Leones de Ponce. Además, fue nombrado Novato del Año en 2009 con los Criollos de Caguas y Jugador Más Valioso en 2016. Antes de trabajar con los Piratas, fue parte del cuerpo técnico de los Leones.