San Luis. El primera base Willson Contreras, lanzó un bate que por error golpeó a su propio coach y arrojó goma de mascar al campo el lunes, después de ser expulsado en la victoria de los Cardinals de San Luis por 7-6 sobre los Pirates de Pittsburgh.

El mánager dominicano Oliver Mármol también fue expulsado durante una acalorada discusión con los umpires después de un tercer strike cantado en la séptima entrada.

Contreras dijo que no entendía por qué fue expulsado.

“No discutí ningún lanzamiento”, dijo Contreras. “Todo lo que dije fue: ‘Canta los lanzamientos en ambos lados porque nos estás fallando’. Luego me di la vuelta. Lo siguiente que escucho es que me expulsaron. No hay razón para ello. Aparentemente, él pensó que dije algo. No dije eso”.

Mármol estuvo de acuerdo con su pelotero.

“Tendremos que investigar para asegurarnos de que lo que dice Willson es lo que sucedió”, dijo Mármol. “Pero le creo”.

El jefe de equipo de umpires, Jordan Baker, dijo que Contreras y Mármol fueron expulsados por “decir cosas vulgares al umpire del plato, Derek Thomas”.

Contreras comenzó a caminar hacia el dugout de su equipo después de ser ponchado con un lanzamiento que aterrizó dentro del cuadro imaginario en la transmisión del juego, indicando un strike.

“Sabía que me poncharon con un buen lanzamiento”, dijo Contreras.

Contreras comenzó a mirar hacia atrás al umpire Thomas, quien lo expulsó. Mármol fue a detener a Contreras, quien se dirigía hacia el umpire.

Baker dijo que Contreras hizo contacto con el umpire.

“Vamos a revisar la grabación y lo que la oficina nos mande, y enviaremos el informe a las Grandes Ligas y dejaremos que ellos manejen esa parte”, dijo Baker.

El coach de banca de los Cardenales, Daniel Descalso, sujetó a Contreras y lo alejó. Pero Contreras luego pareció lanzar su bate al umpire de primera base Stu Scheurwater.

En su lugar golpeó en un brazo al coach de bateo de los Cardenales, Brant Brown.

“Le ofrecí disculpas”, dijo Contreras. “No estaba mirando hacia atrás. Solo lancé mi bate hacia atrás”.

Contreras , quien pegó un hit en cuatro turnos al bate con dos carreras impulsadas, entró al dugout y arrojó goma de mascar al campo.

Los Cardenales ganaron el juego cuando Alec Burleson conectó un jonrón en solitario con dos outs en la novena entrada.