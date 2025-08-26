Seattle. Cal Raleigh conectó su 50mo jonrón para liderar las Grandes Ligas, el dominicano Jorge Polanco impulsó cuatro carreras y los Mariners de Seattle vencieron el lunes 9-6 a los Padres de San Diego.

Raleigh extendió así su recién establecido récord de más jonrones por un jugador que ha jugado principalmente como receptor en una temporada. Además se unió a Mickey Mantle como los únicos bateadores ambidiestros en conectar 50 jonrones en una temporada.

J.P. Crawford bateó dos hits y produjo un par de carreras por Seattle, que se acercó a un juego y medio de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana. Los Astros no jugaron en la jornada.

PUBLICIDAD

Josh Naylor totalizó dos hits y dos anotadas.

NO. 5️⃣0️⃣ FOR BIG DUMPER ☄️



Cal Raleigh is the first catcher in MLB history to hit 50 home runs in a season 👏 pic.twitter.com/f8gMCm1ZMK — SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2025

Raleigh conectó un jonrón en solitario contra JP Sears en el primer inning, su tercer cuadrangular en dos juegos. El batazo de 419 pies hacia la pradera izquierda tuvo una velocidad de salida de 107.2 mph.

El batazo fue conectado en un juego en el que apareció como bateador designado. Es su décimo del año en ese rol. Sus otros 40 son como receptor.

Considerando el concepto de ser un jugador que ha jugado al menos el 50% de sus partidos como receptor, su récord ahora es de 50. El domingo, con dos jonrones conectados, había igualado y superado al poseedor del récord hasta entonces, Salvador Pérez, de los Royals de Kansas City.

Raleigh está ahora a dos cuadrangulares de la real marca de más jonrones conectados por un receptor exclusivamente jugando en su posición, la que pertenece al boricua Javy López, logrados en el 2003 con los Braves de Atlanta.

Raleigh se unió a Mickey Mantle como los únicos bateadores ambidiestros en conectar 50 jonrones en una temporada, y se convirtió en el octavo toletero en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la marca del medio centenar en agosto.

Los dominicanos Fernando Tatís Jr. y Ramón Laureano, así como Gavin Sheets y Jake Cronenworth batearon jonrones por San Diego. Cronenworth y el venezolano Luis Arraez sumaron dos hits cada uno.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Manny Machado de 5-0, Laureano de 4-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Arráez de 5-2 con una remolcada, Freddy Fermín.

Por los Mariners, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-1. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1 con una anotada, Polanco de 4-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas, Víctor Robles de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0 con una anotada.