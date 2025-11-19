El intérprete de música urbana Eladio Carrión anunció hoy, miércoles, que la quinta edición de “SauceGiving” se llevará a cabo este próximo domingo en el Estadio Néstor Morales, de Humacao.

La entrada del evento organizado por la fundación “Sauce for a Cause” será libre de costo para el público general a través de Ticketera e incluirá actividades como un derbi de jonrones, juego de sóftbol de celebridades, clínicas de béisbol, inflables y juegos para niños para niños, zonas de música y entretenimiento y área de adopción de perros.

Además, los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer a peloteros de las Grandes Ligas que participarán en Edwin Díaz, Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr., Ezequiel Trovar, entre otros. Guerrero Jr. y Trovar liderarán uno de los equipos del partido de sóftbol, mientras que Tatis Jr. y Acuña Jr. estarán al frente de la otra novena.

PUBLICIDAD

Vladimir Guerrero Jr. durante la pasada edición del "SauceGiving". ( Stephanie Rojas )

Del mismo modo, estarán presentes los boxeadores Amanda Serrano y Oscar Collazo, así como el armador de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Walter Hodge Jr. Allí también estarán artistas como Daddy Yankee, Cultura Profética, Santiago Matías “Alofoke”, Beto y Fofo (Rawayana), Bray, Clarent, Jeremy Ayala, Foreign Teck, Hydro, Jon Z, Ñejo, Noriel.

El evento será completamente pet friendly, por lo que las familias podrán disfrutar la jornada junto a sus mascotas. Además, contará con quioscos de comida, estaciones interactivas, apariciones especiales y varias sorpresas. Las puertas abrirán a las 12:00 p.m.