El anuncio que hizo el lanzador Marcus Stroman ayer domingo señalando estar más que emocionado por lanzar por Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol ha generado una secuela de comentarios a favor y en contra del derecho. Muchos fanáticos ven buena su inclusión en el roster boricua ya que la delegación isleña nunca ha tenido suficientes lanzadores en su nómina. Y otros critican que se le incluya en el roster ya que en el 2017 rechazó la invitación para lanzar por Estados Unidos llegando incluso hasta ganarle a Puerto Rico en el juego por el campeonato.

Bueno, sin mirar la posibilidad con apasionamiento, el exdirigente del equipo de Puerto Rico, Edwin Rodríguez, ha apoyado la inclusión de Stroman y así lo ha dejado saber en su cuenta en Facebook.

PUBLICIDAD

“El jugador quiere lanzar por Puerto Rico, que para bien sea. Dénle la bola”, escribió Rodríguez, quien guió a Puerto Rico a los subcampeonatos del torneo en el 2017 y 2013.

“Pienso que un lanzador de la calidad de Stroman es bienvenido en cualquier equipo/país que desee jugar. Por eso creo que su interés de lanzar por Puerto Rico es genuino y no porque EU no lo quiera. Los administradores de nuestro equipo responsablemente tienen que considerar este tipo de ofrecimientos de estos jugadores, tal y como lo están haciendo. El equipo no es de la federación, ni del gerente o dirigente, el equipo es de Puerto Rico, y las decisiones se toman con esta distinción”, abundó Rodríguez.

Contactado por Primera Hora ayer, el gerente general del Equipo Nacional envió un emoji de dos manos en alto, en celebración, cuando se le preguntó si el aviso que hizo Stroman es real o solo una puya de parte del pelotero.

Stroman, previo al Clásico Mundial de Béisbol del 2017 había dicho que lanzarían en el torneo por Puerto Rico, la tierra su progenitora. Pero luego Estados Unidos lo reclamó y lanzó para ellos. Incluso se involucró en un intercambio en redes con los fanáticos boricuas que lo acribillaron por dar marcha atrás a su decisión. Y sobre todo cuando perdió el primer juego que lanzó contra Puerto Rico en la segunda ronda del torneo.

Y luego les derrotó en la final, lanzando pelota de un hit en seis entradas en ruta al triunfo de los estadounidense por final 8-0. Fue el único revés de Puerto Rico en el torneo.