Si el prospecto derecho de los Twins de Minnesota, Charlee Soto, juega este año con los Leones de Ponce será una bonificación. Lo que le importa a la novena boricua que lo eligió ayer en el primer turno de la segunda ronda del sorteo de novatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente es que el jugador es ahora parte del nuevo proyecto de la Ciudad Señorial.

Así lo analizó Edwin Rodríguez, el dirigente y gerente general de los Leones, que irán su segunda temporada tras regreso a la liga el año pasado luego de años de ausencia de la pelota profesional de Puerto Rico.

“Yo trabajé con Minnesota por ocho años; tengo conecciones allí. Pero esto es más que conecciones. Charlee es un muchacho que acaba de firmar profesional. Tiene 18 años. Es difícil que le permitan lanzar en esta temporada. Pero quién sabe. A lo mejor nos dan 15-20 entradas. Pero la cuestión es que ya está con los Leones del Ponce. Es cuestión de cuándo va a poder lanzar”, dijo Rodríguez.

Soto fue escogido en el sorteo de 2023 de MLB. Fue reclamado por los Twins en el turno 34 en general del sorteo. Todavía no ha lanzado a nivel profesional. Recibió una bonificación de aproximadamente $3 millones de los Twins.

Soto fue escogido por los Leones en su primer turno de la segunda ronda del sorteo, celebrado ayer lunes. Rodríguez dijo que se sorprendió que Soto llegara, sin ser escogido, hasta la segunda ronda.

Por su parte, el jugador estuvo presente en el sorteo, directo desde Florida, Estados Unidos, en donde reside. Y se colocó la camiseta y gorra de los Leones junto a Rodríguez y el presidente de los Leones, Oscar Misla.

Fue el único jugador presente físicamente en el sorteo, aunque hubo otros que participaron vía entrevista por satélite o grabadas en el programa La Línea Deportiva.

El lanzador también desconoce si podrá lanzar, pero agregó que estará presente en algún momento con el equipo.

“Mi madre se crió en Ponce. Estoy agradecido de que me escogiera Ponce. No se si me van a dejar jugar ahora. Pero en el futuro quiero jugar para representar a Ponce y a la Isla de Puerto Rico”, dijo Soto. “Si quiero venir a las prácticas este año y compartir con los jugadores y la fanaticada”.