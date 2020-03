El dirigente de Puerto Rico para las dos pasadas ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, Edwin Rodríguez, está satisfecho con las dos medallas de plata conseguidas en el 2013 y 2017 y asegura que aunque fueron momentos inolvidables en su carrera, ya su mente está concentrada en otros retos que tiene por delante.

Eso fue lo que le explicó a Primera Hora en una conversación telefónica para constatar su disponibilidad y en la que también tuvo consejos para que la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) tenga éxito en la edición que debería celebrarse en exactamente un año.

(Francisco) Lindor se pasa preguntándome cada vez que lo he visto por acá. Pero ya yo no estoy pensando en eso. Estoy confiado en que hay material para volver a hacer un buen papel -Edwin Rodríguez

“Realmente ya yo corté relaciones y no pienso en eso. (Francisco) Lindor se pasa preguntándome cada vez que lo he visto por acá”, manifestó Rodríguez, dirigente de los Chihuahuas de El Paso, equipo de nivel AAA de la organización de los Padres de San Diego. “Pero ya yo no estoy pensando en eso. Estoy confiado en que hay material para volver a hacer un buen papel”, agregó.

Al mencionársele los cuatro candidatos que el presidente de la FBPR, el Dr. José Quiles, dijo que ya tiene en la lista de posibles candidatos, entre los que están Joe Espada, Lino Rivera, José ‘Tony’ Valentín y Juan ‘Igor’ González, este solo tuvo elogios para todos, pero mencionó un detalle que entiende que es más importante que un dirigente.

“Los cuatro mencionados tienen sus méritos, pero tener un gerente general ya es muy importante. Lo más difícil es montar un roster. Ya para esta fecha, la vez anterior (2017), eso estaba bien adelantado. Hay que recordar que se está tratando con Major League Baseball, que son muy estrictos con sus cosas”, afirmó.

Abundó que no conoce en qué estatus está la FBPR en cuanto al contacto con organizaciones, dirigentes y jugadores de MLB, pero recomendó que se haga lo antes posible porque la época de los entrenamientos primaverales es esencial y “mientras más rápido hagan presencia y con más profesionalismo se presenten, más les va a ayudar, porque ya…temprano no están”.

Quiles indicó a Primera Hora que tiene previsto tener un dirigente nombrado para alrededor del mes de septiembre, y que el gerente general debiera nombrarse antes.

Puso el ejemplo de que vio, en los cancelados entrenamientos primaverales, que ya el gerente general del equipo de República Dominicana fue hasta Arizona para estrechar relaciones con los Padres de San Diego y asegurar los permisos de Manny Machado y Fernando Tatis. Dijo que hasta en una cena el gerente se reunió con los jugadores.

“Deben empezar a tomar acción ya. Cuando anuncien un gerente general lo primero que van a preguntar (desde MLB) es quién será el dirigente. Y cuando pidan permisos de lanzadores querrán saber quién será el coach de pitcheo o el resto de los coaches. Se trata de que los equipos confíen en las personas en cuyas manos están poniendo a sus jugadores”, sostuvo.

Dijo estar convencido de que jugadores establecidos como Carlos Correa, Javier Báez y Francisco Lindor de seguro participarán y no tendrán problemas para obtener permisos. Pero opinó que los permisos más difíciles de obtener son los de los lanzadores y los de los jugadores que están subiendo o que luchan por establecerse.

“Que no se recuesten de que ellos (MLB) no pueden denegar permisos y que todo está de parte del interés del jugador. Ellos pueden buscar pretextos como lesiones o entradas jugadas para justificar denegar un permiso”, concluyó.