Dentro de la industria del béisbol profesional, los más afectados por la suspensión a causa del coronavirus, son los peloteros de liga menor.

Así lo expresó el ponceño Edwin Rodríguez, dirigente de la novena El Paso Chihuahuas, filial Triple A de los Padres de San Diego.

“Es complicado porque ellos no empiezan a cobrar hasta que empieza la temporada y mientras más se retrasa, están más tiempo sin cobrar un salario. Ahora mismo, a la gran mayoría los enviaron para sus casas, no están ni practicando. Además en liga menor no tienen una asociación de peloteros que los proteja, como la tienen los jugadores de Grandes Ligas. Con esta situación, los más afectados en la industria del béisbol, son los jugadores de las ligas menores”, dijo Rodríguez a Primera Hora el sábado desde Peoria, Arizona, donde ubica el campo de entrenamiento de los Padres.

El jueves, Major League Baseball canceló lo que restaba de la pretemporada y pospuso para el 9 de abril la inauguración de la temporada, originalmente pautada para comenzar el 26 de marzo. Las ligas menores (Clase A media y avanzada, Doble A y Triple A) se supone que iniciaran a principios de abril, pero al momento no hay fecha para su comienzo.

Por tal razón, Rodríguez dijo que ya más de un centenar de peloteros de esa organización se fueron a sus casas.

“Ayer le estaban sacando los pasajes a todos los jugadores de las Menores, que son alrededor de 160 a 170. Pero hoy me dijeron que decidieron mantener de 50 a 60 de los mejores prospectos, latinos y americanos. Esos los van a mantener aquí en el complejo practicando, pero cada organización está estructurando un plan de acción diferente”.

Los más que se afectan son los dominicanos, los venezolanos, que tienen que volver a sus países con la incertidumbre que no se sabe si van a ser recibidos después cuando termine todo esto. -Edwin Rodríguez / Dirigente de béisbol

El primer dirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas, agregó que casi la mitad de los peloteros de las Menores de los Padres son latinos, por lo que para ese grupo el panorama es más complejo.

“Los más que se afectan son los dominicanos, los venezolanos, que tienen que volver a sus países con la incertidumbre que no se sabe si van a ser recibidos después cuando termine todo esto. Aquí hay estados que han cerrado fronteras como Washington y Oregon. Por lo que me imagino que eventualmente pueden cerrar la frontera a nivel de todos los Estados Unidos. Aquí hay una gran cantidad de latinos, de 80 a 85, que es casi un 50 por ciento de los jugadores en la organización en liga menor”, sostuvo Rodríguez sobre el grupo que participan además en la Liga de Novatos y Clase A corta, los que inician la temporada en junio.

Esta inesperada situación, también representa una incertidumbre para muchos de esos peloteros que no están entre los cotizados prospectos.

“Están bien temerosos por lo que está pasando en el mundo y por sus familias. Pero también está la preocupación por sus carreras ya que la gran mayoría de ellos iba a tratar de hacer el equipo aquí en los campos de entrenamiento. Y sus carreras penden de un hilo por esta situación. Lo que se está considerando es que se juegue una temporada de Grandes Ligas acortada, pero en las ligas menores la operación puede ser limitada y con una temporada reducida también. En la industria tenemos lo que se llama el ‘extended spring training’ que después de marzo como 60 a 70 peloteros se quedan en los campos de entrenamiento para después empezar en junio su temporada corta. Esos están en veremos, ya que fácilmente su temporada nunca va a arrancar”.

Rodríguez dijo que en Arizona se conocen de varios positivos a COVID-19 y que hace unas semanas en los campos de entrenamiento hubo casos sospechosos.

“Aquí en Arizona hay sus casos. Aquí se está asumiendo que gran parte de la población está infectada. Después que pasan los entrenamientos por el día, entra un equipo de limpieza por la noche. Se están tomando las medidas dentro de la situación. Se está planeando para lo peor, esperando que suceda lo mejor. Hace unas dos semanas había peloteros con los síntomas, le hicieron las pruebas y salieron negativo. Pero ya había unos síntomas por ahí rondando”.