Cuando se abran los campos primaverales y regrese el béisbol, Nelson Velázquez viajará a Estados Unidos con un resumé mejorado por la experiencia de ser Jugador Más Valioso y campeón de la Arizona Fall League, ser campeón de Puerto Rico con los Criollos de Caguas, y quien sabe si hasta de campeón de la Serie del Caribe que se jugara a partir de este viernes en República Dominicana si Puerto Rico gana.

En su segunda temporada activa con los Criollos, Velázquez fue uno de los integrantes del equipo que el jueves pasado celebró el cetro número 20 de la franquicia criolla, agradecido de que pese a la pandemia, el último año ha sido de gran provecho para su carrera.

“La fanaticada de Caguas es lo máximo. Muchas gracias por su apoyo este año y los años que vienen. Ustedes son los que nos mantienen fuertes y firmes”, indicó el jugador. “Realmente fue una temporada de altas y bajas. Yo llegué un poquito tarde, pero nuestro staff nos mantuvo firmes, activos, alegres y siempre positivos. Y pudimos aportar a lo que fue este campeonato”.

Ciertamente Velázquez aportó a la causa criolla, pero no se sintió complacido con el desempeño de .167 con dos dobles, un triple y dos jonrones que tuvo durante la temporada regular con el equipo. Luego de conectar para .270 con 20 jonrones y 73 remolcadas en 103 partidos a nivel de Clase A avanzada y Doble A en Estados Unidos.

Y es que Velázquez sintió la diferencia en los estilos de lanzar.

“Como pelotero profesional te acostumbras al pitcheo de allá. Sin subestimar a los lanzadores de la liga de Puerto Rico, que son lanzadores veteranos que saben ajustarse y saben pitchear, allá uno ve pitcheos de 95 o más millas y acá son contados los que tiran así”, relató Velázquez, quien en la serie final ante Mayaguez solo pudo conectar un hit, un cuadrangular.

“Aquí no se puede subestimar a nadie aunque tire 70 millas. No se me hizo fácil hacer el ajuste pero seguimos trabajando”, agregó.

“Aquí se tira usa mucho pitcheo rompiente mientras que allá se usa mucho la recta, porque los pitchers tiran duro y tratan de vencerte con ese lanzamiento. Acá es diferente, pero es como quien dice mi primer año de temporada completa. Este año no pudimos hacer los ajustes temprano en la temporada pero esperamos que el año que viene lo podamos hacer desde el principio”, indicó.

El carolinense de 23 años de la organización de los Cubs de Chicago fue enviado por estos a la AFL, una liga corta a donde van los principales prospectos del béisbol, y compitiendo con ese grupo salió de Arizona con el galardón de MVP.

“Fue una experiencia sumamente maravillosa y creo que a todo pelotero le gustaría pasar por ella. Lamentablemente no todo el mundo la tiene”, manifestó Velázquez.

Con el tranque laboral vigente los planes de todos los peloteros han debido cambiar bastante, ya que hasta el día de hoy no hay ni siquiera programada una fecha para los campos primaverales, a los que los Cubs lo invitaron.

Velázquez seguirá trabajando y preparándose para aprovechar sus oportunidades.

“Por el momento sería disfrutar la Serie del Caribe, que sería mi primera. Han sido muchas cosas este año. Muchas bendiciones. Ha sido estupendo. Y uno sigue haciendo su trabajo y poniéndose ready para cuando termine el paro”, finalizó.