La familia de la pelota puertorriqueña lamentó hoy, sábado, el fallecimiento del abogado Héctor Rivera Cruz, quien durante siete años presidió la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Tenía 70 años.

Durante su incumbencia, Rivera Cruz fue el responsable de rebautizar la liga con el nombre del legendario Roberto Clemente, al tiempo que le devolvió cierta estabilidad a la institución ante los estragos económicos que enfrentaban algunas de las franquicias.

“Cuando Rivera Cruz llegó, la liga no tenía oficina. Estaban trabajando desde un cuarto alquilado y ahora la liga puede decir que tiene una sede. Diría que Rivera Cruz solidificó una institución que estaba a punto de perderse”, reaccionó desde Texas, el dirigente Edwin Rodríguez, quien en el 2015 fue el director del torneo.

Uno de los grandes retos de Rivera Cruz fue presentar un torneo en el 2017 luego de la devastación que dejó el huracán María durante su paso por Puerto Rico. Rivera Cruz impulsó que se llevara a cabo un versión acortada del certamen con la participación de cuatro equipos. Todos los partidos fueron durante el día debido a que los parques no contaban con energía eléctrica.

En 2013, Rivera Cruz junto a los campeones Criollos de Caguas. En la foto, el actual dueño del equipo Raúl Rodríguez, Alex Cora (gerente general en aquel entonces) y Pedro López (dirigente del equipo en aquel momento) ( Ramon Zayas )

“Es una pérdida grande para Puerto Rico no tan solo por sus aportaciones como miembro de un gabinete gubernamental y su gran desempeño en el caso de Cerro Maravilla, sino también al deporte. Fue presidente de nuestra liga por siete años y le dio estabilidad. También hay que reconocerlo principalmente luego del huracán María porque llevamos a cabo un torneo y el resultado fue que ganamos la Serie del Caribe”, sostuvo Juan Flores Galarza, quien fue nombrado para sustituir a Rivera Cruz cuando presentó su renuncia en febrero el 2018.

De hecho, Rivera Cruz sostuvo en aquel momento que dejaba vacante la posición para atender varios asuntos personales y de salud que no especificó. “Estoy en la liga gracias a la gestión de Héctor. Lamento mucho su partida. Trabajó incansable por el béisbol. Le debemos mucho a él. Muy apenado y sorprendido”, dijo Justo Moreno, dueño de los Cangrejeros de Santurce por los pasados cuatro años.

En 2017, Rivera presenta la dedicación de la temporada al Equipo Nacional del Clásico Mundial de Béisbol de dicho año. ( Ramon Tonito Zayas )

“Del punto de vista de la liga, le dio una estabilidad tremenda estando en la posición. Fue un luchador incansable por el béisbol. Para el huracán María, gracias a su gestión se dio la temporada (2017-18). Le dimos sabor de normalidad a la isla con esa determinación. No tomó el camino fácil de no jugar, sino el camino duro cuando se necesitaba. Eso no lo olvidaré jamás. Mi pésame a su familia”, agregó Moreno.

Como presidente de la la LBPRC, Rivera Cruz también tuvo sus controversias con la Federación de Béisbol de Puerto Rico, entre ellas, su determinación de limitar la cantidad de peloteros profesionales elegibles para la primera edición de la Premier 12 en el 2015.

“Durante su presidencia, logramos establecer puentes de comunicación entre ambas organizaciones en bienestar del desarrollo del béisbol y nuestro Equipo Nacional. Pese a las diferencias, siempre estuvo presente el respeto y la cordialidad”, expresó el presidente de la Federación, José Quiles Rosas. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, añadió el líder federativo mediante una comunicación escrita.

(En esta historia colaboró Jorge Figueroa Loza)