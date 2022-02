Nueva York. Las pruebas antidopaje en las Grandes Ligas están detenidas, esto como consecuencia del cierre patronal del deporte que comenzó el 2 de diciembre.

Las pruebas de esteroides se suspendieron por primera vez en casi 20 años debido a la expiración del Convenio Colectivo del Béisbol y con él del acuerdo de vigilancia al uso de drogas en el deporte entre la gerencia y la Asociación de Jugadores, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el Programa Conjunto de Drogas del Deporte. Las personas hablaron el lunes bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio público.

Cuando negociaron el acuerdo de dopaje para los años del 2017 al 2021, las partes incluyeron una disposición que establece que “la fecha y hora de finalización del programa sería a las 11:59 p.m. hora del Este el 1 de diciembre de 2021″. Eso coincidió con el vencimiento del contrato laboral de cinco años.

“Debería ser una gran preocupación para todos aquellos que valoran el juego limpio”, dijo el lunes Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de EE. UU.

MLB y el Sindicato se negaron a comentar sobre la suspensión.

El mes pasado, los escritores del béisbol negaron a Barry Bonds y Roger Clemens la elección al Salón de la Fama por sospechas de uso de esteroides anabólicos (PED, por su siglas en inglés). Manny Ramírez y Alex Rodríguez, quienes cumplieron suspensiones por drogas, se quedaron cortos en la votación.

“Si se trata simplemente de aceptarlo”, dijo Tygart, “habría esperado que hubieran podido resolverlo, de modo que cuando el juego se reinicie, no tenga preguntas pendientes sobre jugadores individuales. Basado en el tamaño, la velocidad, el porcentaje de bateo, los números de jonrones, lo que sea, que la gente volverá a cuestionar”.

MLB y el sindicato realizaron 47,973 pruebas entre 2017 y 2021, incluidas 7,327 fuera de temporada, según un informe de noviembre de Thomas M. Martin, el administrador independiente del programa.

Sin temor a ser detectados, es difícil predecir si algunos jugadores intentarán usar PED en el período anterior a que se establezca un nuevo acuerdo de negociación colectiva junto con la restauración del programa de pruebas de detección de drogas.

“Se podía hacer fácilmente lo que hacían los ciclistas incluso en un buen programa de pruebas, que era microdosis de testosterona”, dijo Tygart. “Puede tomar geles de testosterona o píldoras orales que podrían estar fuera de su sistema y puede hacer más en quizás semanas”.

El béisbol llegó a su primer acuerdo conjunto sobre drogas a fines de 2002, un acuerdo que pedía pruebas de encuestas en 2003.

Las pruebas de orina para PED con sanciones por violaciones comenzaron en 2004 bajo una serie de acuerdos de drogas repetidamente más estrictos. Las pruebas de anfetaminas prohibidas comenzaron en 2006, y en 2012 comenzaron las pruebas de sangre para la hormona de crecimiento humano, aunque se suspendieron el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

En diciembre de 2007, el ex líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, emitió un informe encargado por MLB que implicaba a 85 jugadores en el uso de PED, incluidos siete MVP y 31 All-Stars. Muchos negaron las acusaciones.

El zurdo Héctor Santiago fue uno de cinco jugadores suspendidos por el uso de esteroides anabólicos en el 2021. ( Ted S. Warren )

Si bien los jugadores destacados suspendidos bajo el programa de drogas incluyen a Rafael Palmeiro (2005), Ramírez (2009 y 2011), Rodríguez (2014) y Robinson Canó (2014), solo hubo cinco positivos para PED entre 8,436 pruebas en el año que terminó con el Serie Mundial 2021: El lanzador de Miami Paul Campbell, el jardinero de Oakland Ramón Laureano, el lanzador de Seattle Héctor Santiago, el lanzador de San Francisco Gregory Santos y el antesalista de Colorado Colton Welker.

La interrupción del béisbol en las pruebas fue señalada a los jugadores en una “Guía de paro laboral” creada por la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas y distribuida a sus miembros, una copia de la cual fue obtenida por AP.

“¿Se administrarán las pruebas del Acuerdo Conjunto de Drogas (JDA) durante un paro laboral?” lee un encabezado en la página 19.

“Con base en precedentes anteriores en la NFL y la NHL, es poco probable que MLB pueda administrar las pruebas de durante un paro laboral”, precisa la guía.

Libres para firmar en Japón y Corea del Sur

En otro tema, el sindicato cree que los jugadores pueden firmar para jugar con equipos en Japón y Corea del Sur durante el cierre patronal, una perspectiva que podría volverse más atractiva a medida que el paro amenaza cada vez más el día inaugural el 31 de marzo.

“La Asociación de Jugadores desafiaría cualquier intento de MLB de interferir con los jugadores que eligen participar en una liga extranjera durante un cierre patronal”, dijo la guía. “Durante el paro laboral de 2004-05, una gran cantidad de jugadores de la NHL optaron por jugar internacionalmente”.

En una señal de una posible queja si el paro se extiende a la temporada regular y los jugadores tienen que pagar el costo, la guía establece: “La Asociación de Jugadores tomará la posición, en consonancia con otros sindicatos deportivos en cierres patronales anteriores, de que un jugador lesionado e incapaz de jugar en el momento del paro debe recibir su pago y acceso a rehabilitación hasta que sea autorizado médicamente”.

Los equipos cortaron el acceso al personal médico y a las instalaciones del club cuando comenzó el cierre patronal. El sindicato ha dispuesto instalaciones de entrenamiento para los jugadores.

Las partes siguen muy alejadas en términos de un acuerdo. Los propietarios se reúnen de martes a jueves en Orlando, Florida, y el personal sindical se reunirá con los jugadores en Arizona y luego en Florida esta semana.

La semana pasada, los jugadores rechazaron la solicitud de MLB de que el Servicio Federal de Mediación y Conciliación ayude en las conversaciones, y el secretario de Trabajo, Marty Walsh, se ofreció a ayudar el lunes.