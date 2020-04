Aunque sigue programada para realizar en junio el nombramiento de un gerente general para el equipo del Clásico Mundial de Béisbol de 2021, como lo había anunciado, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) se mantiene en una incertidumbre en cuanto a si el evento se celebraría en marzo del año próximo ahora que la emergencia creada por la pandemia del coronavirus ha trastocado todos los calendarios y prioridades a nivel global.

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Dr. José D. Quiles, dijo a Primera Hora que al momento, sobre los asuntos de ese evento global de béisbol, el comité organizador no ha realizado ningún comunicado ni ha informado sobre decisión alguna, y que no le extrañaría que fuese pospuesto.

PUBLICIDAD

“Del Clásico no hemos recibido nada, ni de los clasificatorios (olímpicos). En mi manera de pensar yo creo que los clasificatorios se quedarían para el año que viene”, sostuvo Quiles.

“En cuanto al Clásico, creo que la no participación de Japón, o la amenaza de no hacerlo, pone en peligro si se va a realizar el Clásico en marzo del 2021 o se va a atrasar un año”, agregó Quiles.

“Una de las patas económicas más importantes del Clásico es Japón. Y si ellos no están, eso afectaría económicamente el evento, y para Major League Baseball esto se trata de economía. Si no hay ganancias y no es costoefectivo no debería extrañar que lo pospongan hasta el próximo año (2022)”, afirmó.

Japón sería la sede de las Olimpiadas en Tokio, las cuales fueron pospuestas hasta el 2021. Según Quiles, ante la agenda deportiva supercargada de ese país, los nipones ya han comunicado que prepararían a su equipo de béisbol para las Olimpiadas, pero que si se insiste en celebrar el Clásico en 2021, ellos no participarían.

“Económicamente la plaza económica más importante es la de Japón. Son los estadios llenos con más de 50,000 personas”, manifestó Quiles. “A mí no me extrañaría que nos digan que el Clásico va a ser un año después, y hay que recordar otro problema: que la temporada de Grandes Ligas ni siquiera ha comenzado y no se sabe si van a empezar y qué van a hacer o hasta cuando va a durar”.

Pese a que a su parecer todo apunta a que el Clásico será pospuesto, Quiles indicó que las fechas que había informado hace unos meses para anunciar un gerente general para el Clásico, al igual que un dirigente, se mantienen.

PUBLICIDAD

“Todavía estamos en pie con esas fechas. Supongamos que anuncien que se pospone, nosotros de cualquier manera deberíamos estar anunciando nuestro gerente general para junio, sea (el Clásico) en 2021 o en el 2022”, finalizó.

El Clásico Mundial de Béisbol ha realizado cuatro ediciones. Solamente entre la del 2006 y la del 2009 hubo un intérvalo de tiempo distinto a cuatro años. Las otras dos se realizaron en 2013 y 2017, para evitar jugar en años de Juegos Olímpicos o de la Copa Mundial FIFA.