Nolan Arenado desea que el Clásico Mundial de Béisbol se convierta en una competencia global con la misma magnitud de la Copa Mundial de fútbol.

La quinta edición reúne a más estrellas de las Grandes Ligas, pero el alcance global del mismo sigue incipiente.

“Siento que ahora hay más interés que en 2017. Más jugadores que quieren participar”, reconoció el tercera base de Estados Unidos y los Cardenales de San Luis. “Sé que no es el Mundial, pero el haber visto el Mundial y lo increíble que es representar a tu país. Sé no podremos alcanzar ese nivel, pero estamos cerca”.

El campeonato internacional inicia el miércoles en Taichung, Taiwán. Cuba enfrentará a los Países Bajos y Panamá lo hará contra Taiwán en un Grupo A que también incluye a Italia.

En un universo de 20 equipos, el Grupo B arrancará al día siguiente en Tokio, con Australia, China, República Checa, Japón y Corea del Sur compitiendo por uno de los dos boletos a cuartos de final.

El Grupo C inicia el sábado en Phoenix, con el campeón defensor Estados Unidos frente a Canadá, Colombia y México. El Grupo D, de marcado acento caribeño, levantará su telón ese mismo día en Miami, con República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel.

“Es el momento que más gozo”, dijo Francisco Lindor, el campocorto de los Mets y capitán Puerto Rico. “Me pongo muy orgulloso cada vez que me pongo el uniforme de Puerto Rico. Es un torneo especial. Estás ansiando compartir con tus compañeros y sus familias. Es una experiencia muy bonita. Y ojalá que esta vez podamos ganar el título”.

Nolan Arenado es uno de los jugadores de Estados Unidos. ( Laurence Kesterson )

Puerto Rico sucumbió en las últimas ediciones del Clásico, en 2013 ante la República Dominicana y en 2017 contra Estados Unidos.

Mike Trout, el tres veces Jugador Más Valioso en MLB, finalmente tendrá la oportunidad de representar a Estados Unidos.

“En el último Clásico estaba un poco indeciso de estar o no, y cuando decidí no ir, al ver los partidos, me arrepentí de no hacerlo”, reconoció el jardinero de los Angelinos. “Parecía que estaban divirtiendo mucho”.

El japonés Shohei Ohtani, el estadounidense Mookie Betts y los venezolanos Miguel Cabrera y José Altuve, de Venezuela están entre los siete MVP de MLB que disputarán el torneo. Algo más de 60 peloteros con cartel ‘All-Star’ convocados, aunque el torneo sufrió múltiples bajas por culpa de lesiones en las últimas semanas, destacándose las de los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., Alex Colomé y Gregory Soto; el mexicano Alejandro Kirk, el colombiano José Quintana; el venezolano Germán Márquez; y los estadounidenses Clayton Kershaw, Nathan Eovaldi y Néstor Cortés.

Los dos primeros de cada llave avanzará a la fase de eliminación directa. Los cuartos de final se disputarán en Tokio el 15 y 16 de marzo, así como en Miami el 17 y 18 de marzo. Las semifinales serán en Miami el 19 y 20 de marzo, y el duelo de campeonato en el Marlins Park el 21 de marzo — nueve días antes de que inicie la temporada de Grandes Ligas.

Las selecciones podrían disputar hasta siete duelos.

“Para muchos jugadores, no para todos, pero para muchos tiene un gran valor tener la oportunidad de jugar con el nombre de su país en el pecho”, afirmó el comisionado de la MLB Rob Manfred. “Creo que el cambio este año es que ha habido menos resistencia de los clubes sobre la disponibilidad de jugadores”.

Puerto Rico vuelve al torneo nuevamente como el Team Rubio. ( Carlos Giusti/Staff )

Japón ganó las primeras dos ediciones del Clásico Mundial en 2006 y 2009.

República Dominicana es considerada la favorita con un conjunto que incluye a Julio Rodríguez, Juan Soto, Manny Machado, Rafael Devers, Wander Franco, Willy Adames y Jeremy Peña, además los lanzadores Sandy Alcántara (reinante Cy Young de la Liga Nacional), Cristian Javier, Luis García y Johnny Cueto.

Aparte de Trout, Estados Unidos cuenta con Arenado, Betts, Paul Goldschmidt, Pete Alonso, J.T. Realmuto, Trea Turner y Tim Anderson, así como los lanzadores Adam Wainwright, Lance Lynn, Daniel Bard y Ryan Pressly.

Los mánagers incluyen a ex peloteros de trayectoria en las mayores: Mike Piazza (Italia), Yadier Molina (Puerto Rico), Ian Kinsler (Israel), Mark DeRosa (EEUU), Ernie Whitt (Canadá), Hensley Meulens (Holanda) y Benji Gil (México).

Trout espera poder enfrentar a Ohtani, su compañero de Los Ángeles Ohtani, en las semifinales o final.

“Todos con los que hablo y han tenido que enfrentarlo me dicen que no quieren estar en la caja contra él”, aseguró Trout sobre Ohtani.

Los profesionales de Cuba

En años recientes, Cuba se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputaron en 2021 y acumuló otros malos resultados en torneos regionales.

Cuba presume de tres medallas olímpicos y múltiples títulos internacionales. Pero después de alcanzar la final del primer Clásico, los cubanos se debilitaron por las deserciones de su mejor talento e insistir con aficionados cuando los rivales sumaban a los profesionales.

Esta vez, incluyen a tres profesionales de MLB en activo, Luis Robert y Yoán Moncada, de los Medias Blancas, y Andy Ibáñez, de los Medias Blancas. También está Yoenis Céspedes, el dos veces ganador del Derby de Jonrones y cuya última campaña en las mayores se remonta a la de 2020, abreviada por la pandemia.

“Soñé con este momento desde que estaba en Cuba, siempre anhelé jugar con la selección cubana”, dijo Moncada, quien coincidió con Robert en el equipo nacional Sub18 en Taiwán. “Es todo un honor”.