Nueva York. El nuevo reloj de lanzamiento de Major League Baseball, los límites de turnos, la prohibición del desplazamiento defensivo y las bases más grandes no se utilizarán durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Esas cuatro innovaciones debutarán durante la temporada de exhibición de entrenamiento de primavera que comienza el 24 de febrero. El torneo de selecciones nacionales de 20 equipos se llevará a cabo del 8 al 21 de marzo, y los jugadores regresarán a sus clubes para más juegos de exhibición con las nuevas reglas antes de la apertura el 30 de marzo.

“Va a haber una curva de ajuste y aprendizaje sobre esos cambios, por lo que para la calidad real del béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol, probablemente sea mejor que no nos lo digan en juegos importantes”, dijo Paul Goldschmidt, primera base de los Cardinals de San Luis. “Si algo sucedió para lo que no estábamos preparados, eso podría tener un efecto negativo. Vamos a necesitar una curva de aprendizaje con eso y no lo conseguiremos hasta dentro de algunas semanas, pero lo haremos. Trabajaremos en ello en los entrenamientos primaverales y en otros momentos”.

Aquí tienen los rosters completos de cada equipo del Clásico Mundial 2023 https://t.co/5KhJep7An6 — David Venn (@DavidVennMLB) February 10, 2023

Esta será la quinta edición del CMB luego de las victorias de Japón en 2006 y 2009, República Dominicana en 2013 y Estados Unidos en 2017. Un torneo programado para 2021 fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus.

Goldschmidt se fue de 13-1 (.077) para los EE. UU. en 2017, y Arenado se fue de 31-5 (.161) con un jonrón de tres carreras contra Andrew Albers de Canadá en la primera ronda.

“Siento que la expectativa es un poco más alta esta vez que en 2017. Hay más muchachos que quieren hacerlo”, dijo Arenado. “Sé que no es la Copa del Mundo (del fútbol FIFA), pero solo ver la Copa del Mundo y lo increíble que fue ver a los jugadores representar a tu país... no sé si llegará al nivel de expectativa mundial como aquel, pero al menos nos acercaremos”.

Arenado está de acuerdo con la decisión de no usar las nuevas reglas en el torneo de este año.

“Tal vez el próximo CMB, cuando todos ya estén acostumbrados, se haga”, dijo.

El Clásico Mundial de Béisbol, sus limitantes: Los Pichert tienen solo 65 pitcheos en la primera ronda. Si llegan a 50, tienen q dscansar 4 días. Si pasa d 30, tiene q descansar un día, si salen en 2 juegos seguidos, no puede jugar un tercero. Tremendo Clásico. pic.twitter.com/uF13valbX6 — jesuscamu (@Jesuscamu12) February 9, 2023

Sí se volverán a utilizar los límites de lanzamientos.

Un lanzador está limitado a 65 lanzamientos durante un juego de primera ronda, 80 en cuartos de final y 95 en la ronda de campeonato, aunque se puede exceder un límite para terminar una aparición en el plato. Un lanzador no puede lanzar en los juegos durante tres días consecutivos. Debe haber un día libre después de lanzar 30 o más lanzamientos y dos días libres después de lanzar 50 o más lanzamientos.

Se utilizarán los bateadores designados, el mínimo de tres bateadores enfrentados por un lanzador y la revisión de video, pero no habrá límite de visitas al montículo.

Las plantillas de los 20 países competidores fueron anunciados el pasado jueves. Cada equipo incluyó al menos 14 lanzadores y dos receptores, incluidos 10 lanzadores elegibles para lanzar en rondas consecutivas.