El dirigente de raíces puertorriqueñas Dave Martínez y los Nationals de Washington acordaron trabajar en una extensión de contrato que lo mantendrá a cargo del club más allá de la próxima temporada, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona confirmó la noticia a The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato porque no se había hecho ningún anuncio oficial.

Martínez llevó a los Nationals al primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia en 2019, su segunda temporada como piloto del equipo.

Mike Rizzo, izquierda, y Dave Martinez sostienen los trofeos de los campeonatos de la Liga y de la Serie Mundial de 2019.

Cuando fue contratado inicialmente, Martínez firmó un pacto de tres años con una opción de club para 2021 que los Nationals aún no habían elegido.

Después de una defensa del título ralentizada por lesiones e inconsistencia durante una temporada de 60 juegos retrasada y acortada por la pandemia de coronavirus, Washington tuvo foja de 23-34 y último en la División Este de la Liga Nacional antes de enfrentarse a los Mets de Nueva York el viernes por la noche.

Es el segundo juego de una serie de cuatro juegos que finaliza la temporada en Nationals Park.

Martínez lucía su anillo de la Serie Mundial en su mano derecha cuando habló con los periodistas a través de un chat de video antes de que surgiera la noticia el viernes por la tarde de un cambio en su contrato.

"El cuerpo técnico y yo decidimos usarlo durante la última semana de la temporada, así que lo hemos estado usando toda esta semana. Es algo genial ", dijo Martínez sobre su anillo. “Ven el domingo, se apaga y vuelve en su cajita brillante. Pero es agradable mirar hacia abajo y mirarlo”, agregó.

Cuando se le preguntó a principios de semana si le gustaría que se resolviera su estado de contrato en el aire antes de que termine la temporada, Martínez dijo que su agente y el gerente general de los Nationals, Mike Rizzo, habían estado discutiendo el asunto.

"Me gusta aquí. No me veo yendo a ningún otro lado ", dijo Martínez entonces. "Aprecio a la familia. Agradezco esta organización. Hemos construido una relación especial aquí, así que espero tener la oportunidad de quedarme por muchos, muchos años ".

Luego hizo una pausa de cinco segundos antes de agregar: “Sin embargo, cuanto antes, mejor”.