Nota del editor: No te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

-----

Tokio. El dirigente de la selección nacional de béisbol de Japón, Hirokazu Ibata, manifestó que dejará el cargo tras la derrota por 8-5 ante Venezuela en Miami en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

El diario Sports Hochi informó que Ibata señaló que era su “intención renunciar”.

Japón era el campeón defensor y había ganado el torneo tres veces. Fue la primera vez que no alcanzó las semifinales del torneo, pese a contar con un equipo repleto de talento de las Grandes Ligas, incluido Shohei Ohtani.

PUBLICIDAD

Relacionadas Por primera vez los partidos del Mundial podrán verse en YouTube

Sports Hochi citó a Ibata diciendo: “El resultado lo es todo. Aunque perdimos esta vez, espero que Japón se haga más fuerte y gane la próxima vez”.

Japón tuvo marca de 4-0 en los juegos en Tokio en el Grupo C —victorias sobre Taiwán, Corea del Sur, Australia y la República Checa— antes de quedar eliminado por Venezuela con la derrota en Miami.

Los jugadores de Grandes Ligas en el equipo de Japón incluyeron a Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki, Yusei Kikuchi, Masataka Yoshida, Muneyuki Murakami, Kazuma Okamoto y Tomoyuki Sogano.