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Miami. Francisco Cervelli cree que Italia no se escabullirá de sus rivales dentro de tres años en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

“Ya no somos la Cenicienta”, declaró el seleccionador italiano después de que los Azzurri cayeran eliminados el lunes por la noche en semifinales ante Venezuela (4-2). “En tres años nos van a tomar en serio. Tenemos un grupo de jugadores jóvenes que van a participar en el próximo clásico. Lo que vivieron hoy se lo van a llevar para el resto de sus vidas”.

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Los Azzurri sorprendieron con un 5-0 de salida para alcanzar su primera semifinal del CMB, poniendo el foco en un país loco por el fútbol donde el béisbol es menos popular que en muchas otras naciones participantes en el CMB. Los jugadores hablaron de proporcionar una base emocionante para el crecimiento y el éxito futuros.

“Jugar delante de todas estas multitudes y lo ruidosas que eran en estos partidos”, dijo el jardinero central Jakob Marsee, “nadie pensaba que pudiéramos ganar, y poder hacerlo con todos los chicos fue muy divertido.”

Italia desperdició una ventaja de 2-1 en la séptima entrada el lunes cuando Michael Lorenzen permitió sencillos consecutivos para anotar carreras con dos outs a Ronald Acuña Jr, Maikel García y Luis Arraez.

Los jugadores italianos permanecieron colgados de la barandilla del banquillo tras el último out, viendo a Acuña y a las demás estrellas venezolanas celebrarlo en el campo, frente a ellos, mientras el público pro-Venezuela, que había agotado las entradas en el loanDepot park, rugía. Permanecieron allí unos 10 minutos, intercambiando abrazos y saludando a algunos aficionados detrás de su banquillo.

“Sólo queríamos asegurarnos de saludar y dar las gracias, uno, a los aficionados venezolanos que estuvieron aquí esta noche”, dijo el capitán Vinnie Pasquantino, “y a los aficionados italianos que estuvieron aquí, porque ese ambiente fue increíble.”

Cervelli se dirigió después al equipo.

“Les he dicho a los chicos que son los campeones de este torneo”, declaró. “Nadie esperaba lo que han hecho. Son los campeones. ... Han revolucionado Italia. Han puesto otro deporte en el mapa, lo cual es bueno”.

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La expectativa es, sin duda, que esta joven lista formada por sólo un puñado de jugadores de las Grandes Ligas y muchos jugadores de las ligas menores esté de vuelta y tenga más experiencia en futuros CMB.

Para entonces esperan que la popularidad del béisbol en Italia se haya disparado.

“Nos han dicho que... 7 millones de personas han visto este partido esta noche en Italia”, dijo Pasquantino sobre una retransmisión que comenzó poco después de la 1 de la madrugada del martes en Italia. “Es increíble. En mi opinión, por eso hacemos este torneo. Tener ese tipo de repercusión una vez cada varios años es increíble. Y el objetivo de este equipo (hemos hablado mucho de ello) es causar impacto en Italia, y lo hemos conseguido.

“Así que para nosotros, esta noche no hemos tenido éxito en el campo, pero sí en Italia. Y de eso se trata”.

Los Azzurri se convirtieron en la sorpresa del torneo, al endosar a Estados Unidos una sorprendente derrota por 8-6 en la fase de grupos, a la que siguió una victoria por 9-1 sobre México, en la que Pasquantino logró el primer partido con tres jonrones del CMB. A continuación, los italianos vencieron a Puerto Rico por 8-6 y se clasificaron para la semifinal del lunes por la noche.

“Realmente feliz de estar aquí con estos chicos y representar a mi familia”, dijo Marsee, quien está entrando en su segunda temporada con los Marlins de Miami y jugó frente a una multitud el lunes que no está acostumbrado a ver. “De cara a esta temporada, lo único que quiero es traer esto de vuelta a Miami y poder hacerlo en octubre”.

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Las celebraciones de los italianos a lo largo del torneo fueron entrañables para muchos y acapararon la atención general. Después de cada uno de sus 12 home runs, celebraron con chupitos de café expreso y botellas de vino -cada vez más caras- tras cada victoria.

No prestaron mucha atención a las críticas externas que recibieron. Algunos criticaron la lista compuesta mayoritariamente por italoamericanos, muchos de los cuales nunca han estado en Italia.

Pasquantino dijo que espera que eso cambie.

“Y para los chicos de Italia, que sepan que hacemos esto por ustedes”, dijo. “Queremos que en 20 años el equipo italiano del Clásico Mundial de Béisbol esté lleno de italianos, de italianoparlantes de Italia. Ése es el objetivo. Ser un embajador de eso es extremadamente humilde para mí, y espero que lleguemos a ver esto a través de un día “.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.