Ciudad de México. La embajada de Irán en México dijo el martes que el país está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de Irán en la Copa Mundial de Estados Unidos a México después de que el presidente Donald Trump desalentó al equipo de asistir al torneo, citando preocupaciones de seguridad.

No estaba claro si se estaban manteniendo conversaciones de este tipo con la FIFA, que no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios. Funcionarios iraníes han dicho anteriormente que depende de la FIFA y de Estados Unidos mantener a salvo al equipo durante el Mundial.

La embajada publicó una declaración atribuida al presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, en la que afirmaba que Irán quiere trasladar sus partidos de la fase de grupos a México para garantizar la seguridad de jugadores y funcionarios.

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“Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad del equipo nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos”, dice el comunicado. “Actualmente estamos negociando con la FIFA la celebración de los partidos de Irán en el Mundial de México”.

La Copa Mundial está organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Irán tiene previsto jugar contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio en Inglewood, California, antes de terminar la fase de grupos en Seattle contra Egipto el 26 de junio.

Trasladar los partidos sería un hecho sin precedentes a menos de tres meses del comienzo de la Copa del Mundo.

Trump dijo la semana pasada que el equipo de Irán era bienvenido al Mundial a pesar de la guerra en curso en Oriente Medio, pero “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad.”

Irán ha enviado señales contradictorias sobre su participación en el torneo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques en los que murieron el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y decenas de otras altas personalidades.

El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró la semana pasada a la televisión estatal que no era posible jugar “debido a los actos perversos que han cometido contra Irán”.

Pero tras la publicación de Trump, la selección nacional dijo en Instagram que “nadie puede excluirla” del torneo y un portavoz del gobierno de Teherán subrayó en que era responsabilidad de la FIFA y de Estados Unidos como país coanfitrión mantener a los jugadores a salvo y seguros.

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“La FIFA es la organizadora del Mundial”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei. “Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y habilidad para proporcionar seguridad a un evento deportivo tan importante.”

El fútbol se sigue con pasión en Irán, una nación de más de 90 millones de habitantes que se ha clasificado para siete Mundiales masculinos y para cada una de las cuatro últimas ediciones. La selección ocupa el puesto 20 del ranking mundial de la FIFA y sólo está por detrás de la asiática Japón.

La FIFA no ha hecho comentarios en los últimos días más allá de un post en Instagram del presidente Gianni Infantino la semana pasada en el que aseguraba que había recibido garantías de Trump de que Irán era bienvenido en el torneo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.