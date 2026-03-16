La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) anunció este lunes en declaraciones escritas el nombramiento de José Mieles como nuevo dirigente de las Atenienses de Manatí en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

La designación fue notificada oficialmente a la FVPR mediante comunicación formal dirigida al director del torneo, José Rafael Servera, y al presidente federativo, César Trabanco.

Mieles entrará en sustitución de Marcos “Chamo” Liendo, quien confirmó su salida a través de una publicación en su red social de Facebook.

“Agradecimiento a las jugadoras de Manatí, experiencia muy valiosa compartir el día a día con un grupo de jugadoras comprometidas, profesionales y con un gran respeto por el trabajo”, sostuvo Liendo.

“Luego de reflexión personal y colectiva decidimos profesionalmente no continuar en la organización”, agregó.

Como parte de la reestructuración técnica, también se anunció la incorporación de Anthony Meléndez como asistente del sexteto, posición que ocupaba Alfredo Vázquez.

Las Atenienses juegan para marca de 7-12 y 22 puntos en el cuarto puesto de la tabla de posiciones cuando les resta el último choque de la fase regular el miércoles en el Coliseo Juan Aubín Cruz ante las invictas Cangrejeras de Santurce.