Kansas City, Missouri. Aunque los Mets de Nueva York están organizando un gran resurgir para más allá del 2025, el propietario de la novena, Steve Cohen, no quiere “avergonzarse” en la próxima temporada.

Cohen se reunió con jugadores, entrenadores y reporteros el miércoles antes de que los Mets jugaran en Kansas City, un día después de que el equipo coronó una impresionante liquidación de jugadores veteranos antes de la fecha límite de cambios del béisbol.

Después de adquirir a cambio un grupo de prospectos de ligas menores, Nueva York está claramente enfocado en el futuro. Sin embargo, Cohen dijo que todavía cree que los Mets serán “altamente competitivos” en 2024.

“Creo que las expectativas eran realmente altas este año y supongo que el próximo año serán mucho más bajas”, explicó. “No puedo hablar de lo que sucederá en la temporada baja. Soy oportunista. No quiero lanzar un equipo del que nos vamos a avergonzar. Pero también sabemos que gastar una fortuna no nos garantiza un viaje a los playoffs. Creo que tenemos que buscar y ver qué necesitamos. Obviamente, necesitamos lanzadores abridores, y esa es la clave”.

Cohen habló sobre la decisión de cambiar a los lanzadores estrellas Justin Verlander y Max Scherzer, entre otros.

“Cuando miras las probabilidades”, dijo, “¿en qué estábamos, 15% (para llegar a la postemporada)? Y otros equipos estaban mejorando, así que tienes que reducir las probabilidades de eso. Entonces, si vas a tener un 12% de posibilidades de llegar a los playoffs, esas son probabilidades bastante malas. Lo dije antes: la esperanza no es una estrategia. Quería sostenibilidad”.

Justin Verlander y Max Scherzer no pudieron ayudar a los Mets a tener una campaña ganadora a mitad de la temporada 2023 de MLB. ( The Associated Press )

La oportunidad de obtener buenos prospectos en los cambios fue tentador.

“Pensamos que obtuvimos un gran retorno para las personas que terminamos intercambiando”, dijo. “No estábamos seguros de que eso fuera a suceder. No íbamos a hacer tratos solo por hacer tratos. Hubiera mantenido a los jugadores si resultaba que iba a ser un regreso mediocre. Es un momento en un momento en que otros clubes pensaban a muy corto plazo y yo pensaba más a medio plazo, a largo plazo. Y así, pude aprovechar eso”.

Cohen dijo que había hablado tanto con Verlander como con Scherzer, y relató parte de una conversación con Scherzer que ayudó a aclarar la diferencia en las visiones inmediatas entre el propietario y los jugadores.

Scherzer, de 39 años, renunció a su cláusula de no canje para aceptar un acuerdo con Texas que se anunció el domingo. Verlander, de 40 años, al igual que Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young, aceptó un canje de regreso a Houston el martes.

“Tienes que recordar, Max y Justin, están en un punto diferente de su carrera”, dijo. “Max me preguntó directamente: ‘¿Vas a estar ‘all-in’ en la agencia libre el próximo año?’ Y no podía darle esa promesa. No podía darle esa seguridad, y él quiere ganar ahora. Si sintió que nuestras probabilidades eran más pequeñas de lo que pensó originalmente, entonces tomó su decisión, y Justin también lo hizo. Y lo respeto. Son buenos muchachos y están en un punto diferente de su carrera”.

La falta de consistencia en el campo y un período de tiempo más corto para dar la vuelta a la temporada influyeron en la decisión de los Mets de convertirse en grandes vendedores en la fecha límite.

“Nos quedan 58 juegos”, dijo Cohen. “Tenemos que ganar dos tercios de nuestros juegos. No hemos mostrado consistencia. Realmente tendría que tomar mucho tiempo pensar que algo cambiaría. Con 58 juegos, las cosas tendrían que cambiar. No vi ninguna indicación de que las cosas estuvieran bien, cambiando.”

Cohen no abordaría decisiones de personal específicas en el futuro. El primera base All-Star, Pete Alonso, puede convertirse en agente libre después de la temporada 2024.

“Amamos a Pete como Met”, dijo Cohen. “Es una parte integral de los Mets. Todavía está con nosotros por un año más. Esperamos que las cosas funcionen”.

Cohen cree que el manager Buck Showalter no tiene la culpa de los decepcionantes resultados del equipo este año.

“Yo no lo pongo en Buck”, dijo. “Lo pongo en los jugadores. Creo que estamos golpeando con mala suerte. Es un poco injusto ponerlo en el entrenador”.

Nueva York intercambió a seis jugadores en los días previos a la fecha límite del martes y, como parte de esos acuerdos, acordó pagar $78,915,591 a los equipos que adquirieran esos jugadores. Y si Verlander ejerce su opción de 2025, los Mets enviarían a los Astros otros $17.5 millones.

Los Mets redujeron su nómina este año al rango de $340 millones a $345 millones y su nómina de impuestos de lujo al rango de $370 millones a $375 millones.