Los zurdos, como anticipaba el dirigente puertorriqueño José ‘Tony’ Valentín, le hicieron daño a la ofensiva dominicana, y la actuación del boricua Héctor Santiago durante cinco entradas lo comprobó.

Pero tras su salida, y la de su relevo, el también zurdo Luis Leroy Cruz, los Toros de Dominicana se ensañaron contra el derecho Nicholas Padilla, vinieron de atrás y le sacaron el juego a los Cangrejeros de Puerto Rico para sacarlos de la Serie del Caribe San Juan 2020 que cierra el viernes en el estadio Hiram Bithorn.

El revés de 4-3, segundo en noches consecutivas, se concretó contra el Relevista del Año de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Fernando Cruz, quien además fue el Jugador Más Valioso de la liga local y le lanzó a los Toros del Este en la final dominicana luciendo los colores de los Tigres del Licey.

“Yo pensó que si vas a morir tienes que morir con tu mejor lanzador. Tenía ventaja y Fernando me había tirado más de una entrada antes. Lo hizo todo el año y me hizo el trabajo. Tuvo tal vez un poco de ansiedad de tratar de hacer los pitcheos lo mejor posible. Tiró un ‘split finger’ que no le hizo nada y lanzó la bola contra el piso y le hicieron una, y después conectaron el fly de sacrificio. Pero él fue el que siempre me sacó de peligro y, fue el mejor closer del torneo y MVP de la final. Desafortunadamente hoy no sucedió así”, dijo Valentín durante la rueda de prensa posterior al partido.

El lanzamiento salvaje con hombres en tercera y segunda permitió la entrada de Jordany Valdespín, quien anotó la carrera del empate en la octava entrada, y luego un largo elevado de sacrificio al central remolcó a Peter O’Brien desde la antesala, lo que dio ventaja a Dominicana 4-3 y selló el marcador.

Valdespín y O’Brien se habían embasado al pegar sencillo y doblete uno detrás del otro ante Padilla.

Valentín resaltó la labor del abridor Santiago quien en cinco entradas cedió cinco hits, dos carreras, repartió cuatro boletos y ponchó a siete. Dejó el juego ganando en manos de Luis Leroy Cruz, quien también tiró una entrada en cero.

Luis Leroy Cruz lanzó una entrada en cero durante el encuentro del jueves ante República Dominicana. (David Villafane/Staff)

“Hector hizo el trabajo que tenía que hacer hay que darle el mérito a los bateadores de Dominicana. Héctor salió con 80 pitcheos, y con el corazón que tiene, quería seguir, pero veía que estaba un poquito apretado. La mayoría de la noche estuvo pitcheando adentro. El equipo de Dominicana son buenos bateando y no es fácil pitchear atrás en el conteo”, sostuvo Valentín.

Después de Cruz, Valentín optó por traer al derecho Padilla, quien en la séptima retiró la tanda en orden. Pero decidió dejarlo una más, y fue entonces que el derecho le cedió hits al zurdo Valdespín y el doble a O’Brien.

Se le cuestionó a Valentín porque no dejar a Luis Leroy Cruz un poco más o traer al también zurdo dominicano José José.

“Traje a Cruz porque vi que los zurdos estaban dominando a la alineación de ellos, y pues me dije que intentaría que Leroy llegara en la sexta o en la séptima. Yo hubiera querido que Héctor terminara la quinta, entonces usaba a Leroy en la sexta y séptima y traía a Padilla en la octava y a Fernando en la novena. Leroy Cruz tenía la ventaja de que los conocía porque también les tiró en la final dominicana, pero ellos también lo conocían a él”, dijo el dirigente.

Al final dijo que tomará la actuación como una experiencia “porque van a ser muchas más Series del Caribe con este grupo que yo tenía. Y esperamos que el año que viene sea de mejores resultados”.