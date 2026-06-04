El regreso del boricua Javier Báez a los Tigers de Detroit continúa sin una fecha definida luego de que la organización le ordenara detener todas las actividades relacionadas con el béisbol para enfocarse en el descanso debido a la lenta recuperación de su tobillo derecho.

De acuerdo con un reporte del Detroit Free Press, un especialista evaluó el lunes de este semana al versátil jugador y concluyó que la lesión no ha mostrado el progreso esperado desde que sufrió el esguince el 28 de abril.

“Javy va a necesitar un tiempo de descanso. No está progresando muy rápido, y ahora mismo el descanso sigue siendo fundamental”, expresó el dirigente de Detroit, A.J. Hinch, el martes de esta semana.

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Javier Báez (28), de los Tigres de Detroit, yace sobre el terreno tras lesionarse. ( Erik S. Lesser )

Según Hinch, la novena había comenzado a aumentar gradualmente la carga de trabajo del boricua, pero los síntomas continuaban.

“Estábamos empezando a aumentar la actividad, pero los síntomas persistían. Los esguinces de tobillo graves son muy difíciles de tratar. A veces, los síntomas duran más que si se hubiera fracturado el tobillo. Pero aún no tiene el alta médica para retomar la actividad completa. El especialista dijo que la recuperación va bien, solo que es lenta”, agregó el mánager.

Báez se lesionó luego de conectar un rodado al campocorto e intentar llegar quieto a la primera base tras un tiro alto del hondureño de los Braves de Atlanta, Mauricio Dubón. El bayamonés abandonó el terreno en un carrito.

Báez bateaba para .256, con dos cuadrangulares, seis carreras impulsadas y 10 anotadas en 24 partidos.

Los Tigers juegan para 25-38 en el cuarto puesto de la División Central de la Liga Americana. Antes de la lesión del boricua, ostentaban marca de 15-15 en el primer puesto.