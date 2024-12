Aunque atraviesan una racha de tres derrotas consecutivas, los Indios de Mayagüez continúan en el puntero de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con un récord de 10-5, gracias a un espectacular inicio de temporada.

Luego de quedar fuera de la postemporada por primera vez en 12 años, la gerencia de los Indios afrontó esta campaña con un sentido de urgencia y sus jugadores han respondido. Y a pesar de que el torneo arrancó el 7 de noviembre, este cambio de carácter se traza al 23 de octubre, según el dirigente de Mayagüez, Wilfredo “Coco” Cordero.

“Yo te diría que todo comenzó el 23 de octubre desde el primer día de prácticas. Los muchachos llegaron enfocados en el trabajo, entendiendo lo que sucedió el año pasado. Es una temporada nueva, pero la actitud es diferente, se quedaron con esa amargura del año pasado y hasta ahora todo ha sido cómo lo hemos planificado”, dijo Cordero en una entrevista con Primera Hora en el Estadio Hiram Bithorn, horas antes de que cayeran frente a los Senadores de San Juan.

“La temporada pasada, no clasificamos a los playoffs después de ganar el campeonato el año anterior, y ellos entienden que había que hacer las cosas diferentes. Yo lo que les enfatice fue la actitud. Tenían que defender mejor, estar enfocados por nueve innings y preocuparse por las cosas que pueden controlar, que es jugar el béisbol de la manera correcta”, abundó.

Wilfredo "Coco" Cordero, dirigente de los Indios de Mayagüez. ( Suministrada / Edgardo Medina )

La realidad es que la prematura eliminación de Mayagüez en la temporada pasada fue un golpe duro para Mayagüez, luego de que la tribu logró una racha de siete victorias seguidas que los mantuvo con vida hasta la última jornada. A raíz de esto, los Indios no pudieron clasificar a la serie final por primera vez desde la temporada 2018-19.

De acuerdo con el guardabosques cayeyano Danny Ortiz, esa temprana salida fue lo que encendió la chispa que ha caracterizado a la tribu este año.

“El año pasado fue algo que no se esperaba, ya que los Indios de Mayagüez siempre cuentan con un buen equipo para ir a las finales. Este año llegamos con otra mentalidad, que era ganar desde el principio para estar en una buena posición durante la serie regular. Gracias a Dios se nos está dando y el equipo está sumamente bien”, contó Ortiz a este medio.

En contraste con la temporada pasada, donde los Indios perdieron ocho de sus primeros 11 juegos antes de que Cordero asumiera la dirección, este año han mostrado consistencia, y el jardinero, de 34 años, ha sido clave. Con un promedio de .296, tres cuadrangulares, 11 carreras remolcadas y 16 hits en 15 apariciones, Ortiz atribuye su éxito a su recién participación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Leones del Caracas.

“El año pasado había empezado lento, aunque me fue bien cuando estuve con Caguas en la final. Este año decidí jugar liga invierno en Venezuela y vengo de jugar casi 20 juegos allá. Llegué en ritmo y me siento sumamente bien. Eso me ayudó un montón a tener un buen inicio porque cuando llegas acá tienes los turnos suficientes para estar listo y demostrar de lo que estás hecho”, comentó Ortiz, quien también adelantó que volverá a México para vestir los colores de los Toros de Tijuana una vez termine la temporada de la LBPRC.

Además de Ortiz, Emmanuel Rivera ha sido una de las principales armas ofensivas de la tribu, bateando para .314 con siete carreras empujadas y 16 hits en 14 desafíos.

Por ahí vienen Eddie y Machete

A este núcleo se unirán pronto el guardabosques Eddie Rosario y el veterano receptor Martín “Machete” Maldonado. El gerente general de los Indios, Héctor Otero, confirmó a Primera Hora que Rosario estará llegando el martes a Puerto Rico y comenzará esta semana a practicar con la novena mayagüezana. En cambio, no hay fecha para su estreno.

Mientras que Maldonado debutará el 15 de diciembre, cuando los Indios visiten a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Martín Maldonado en uniforme de los Astros de Houston. ( The Associated Press )

Pese a que se trata de dos nuevas figuras de renombre, Cordero enfatizó que “el talento está, pero como quiera hay que salir a jugar porque el otro equipo va a estar preparado”.

“Nos darán mucha experiencia. Son jugadores talentosos ya probados en Grandes Ligas. ¿Quién no quisiera a dos jugadores de ese calibre en su equipo? Van a ser de bastante ayuda”, agregó.

Respecto a Maldonado, Cordero explicó que su rol en la receptoría será manejado con cautela, alternándolo con Mario Feliciano y Roberto “Bebo” Pérez. “Eso es algo que, cuando llegue la situación, nos preocupamos por eso. Mi trabajo es dirigir a los que están aquí”, concluyó.

Los Indios están programados a enfrentarse este domingo a los Cangrejeros de Santurce en una doble jornada en el Estadio Hiram Bithorn, a partir de las 4:00 de la noche.