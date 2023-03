Fort Myers, Florida. Martín ‘Machete’ Maldonado puso a todo el mundo a mover las quijadas este martes.

Maldonado pagó almuerzo y comida para los 52 miembros del equipo que estuvieron este martes en el estadio Jet Blue Park para hacer el primer entrenamiento del equipo de cara al Clásico Mundial.

Y el menú fue al estilo boricua: lechón y sus debidos complementos como arroz, pasteles, guineítos, más la picadera con alcapurrias, empanadillas y, para el que le da cargo de consciencia, frutas.

Todo fue preparado por el foodtruck Ven Pa’cá de los hermanos de Fajardo y residentes en Florida, Mario y Marcos Allende, quienes jugaron pelota con Maldonado cuando eran pequeños en el Este de Puerto Rico.

Maldonado dijo que no podía faltar una invitación así para Puerto Rico y los que se inician como boricuas por su ascendencia puertorriqueña.

“Somos muchos aquí y ese es el plato típico para nosotros. Tener la práctica de hoy y comer esto es bueno ya que tenemos peloteros americanos, de padres puertorriqueños o que los abuelos son boricuas”, dijo el naguabeño al mencionar a peloteros como Marcus Stroman y M.J. Meléndez, entre otros.

7 Fotos El seleccionado de béisbol para el Clásico Mundial de Béisbol se reunió hoy para su primera práctica.

La delegación de Puerto Rico se compone de 52 personas. Pero fueron muchos más los boricuas que se arrimaron a la guaguita del sabor que llamó la atención por los olores que emitían de su interior.

Desde temprano en la mañana de este martes ya estaba servida la mesa en uno de los costados de estadio. La mesa llamaba la atención de todo el que pasaba por el festín que incluía bebidas de limonada y parcha.

El lechón fue la estrella, como siempre. Los hermanos lo prepararon en caja china, a fuego lento, humeando, sudando, llamando al hambre lejos de la patria y reuniendo al equipo entero alrededor de ‘ese pobre lechón’.

Para allá fue MJ Meléndez, uno de los jugadores de ascendencia boricua y novato en el Team Rubio.

El hijo del coach Mervyl Meléndez no es nuevo con el menú boricua porque dijo que en casa de los Meléndez se come así gracias a la abuela, quien no se guilla de cocinera pero que cocina bien.

Meléndez dijo que la invitación de Maldonado viene bien porque se le hará difícil encontrar esa comida en Kansas City, en donde juega para los Royals.

“En casa comemos biftec, arroz con gandules, cerdo y todo eso, pero cuando estoy jugando esa comida es difícil de encontrarla”.