Elmer Rodríguez sufre el segundo revés de su carrera en las Mayores
El boricua permitió tres carreras en 4.1 entradas en la derrota de los Yankees.
PUBLICIDAD
Nueva York. Chase Burns lanzó cinco entradas permitiendo una carrera y sobrevivió a seis bases robadas para lograr su octava victoria consecutiva, y los Reds de Cincinnati vencieron el domingo 4-1 a los Yankees de Nueva York.
Tyler Stephenson conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante el novato boricua de Nueva York Elmer Rodríguez (0-2), mientras los Reds resistieron pese a permitir seis robos por segunda vez esta temporada.
Noelvi Marte añadió un doble impulsor en la novena.
Burns (9-1) permitió una carrera y cinco hits. Ponchó a siete y dio tres bases por bolas para convertirse en el primer jugador de los Reds en ganar ocho decisiones consecutivas desde Tom Browning en 1989.
Relacionadas
El dominicano Jasson Domínguez, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. robaron dos cada uno para los Yankees.
El panameño José Caballero también fue puesto out intentando robar en la segunda entrada y Anthony Volpe fue sorprendido fuera de la primera base por Burns en la tercera.
Rodríguez permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio. Realizó su cuarta apertura en Grandes Ligas después de que los Yankees retrasaran un día a Gerrit Cole y al resto de sus abridores.