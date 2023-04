Emmanuel Rivera está muy molesto… consigo mismo. Y es un poco complicado no estar de acuerdo con él.

El antesalista puertorriqueño de la organización de los Diamondbacks de Arizona fue sorpresivamente enviado a las ligas menores el pasado 26 de marzo, decisión que no cayó muy bien entre los fans de los Diamondbacks y los fans de Rivera, que entienden que solo por su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico este debió haber hecho el equipo grande.

“Estoy enc… es una falta de respeto que me manden a mí para Triple A”, manifestó el jugador a Primera Hora. “Como pelotero que soy, y por lo que ha visto la gente del trabajo que he estado haciendo, se suponía (que se quedara en el equipo grande). Pero no quiero hablar mucho porque son cosas que ellos deciden”.

Cuando se le preguntó si la decisión se debió a la presencia del veterano Evan Longoria, de 37 años, en el tercer saco, este dijo que no quería entrar en muchos detalles. Además de Longoria, en el cuadro interior Arizona cuenta con Ketel Marte, Josh Rojas, Geraldo Perdomo y Nick Ahmed. En primera base tienen a Christian Walker y Lourdes Gurriel.

Rivera, que a mediados de la pasada temporada fue cambiado de Kansas City a Arizona, conectó para .303 con 43 hits en 143 turnos en la temporada regular invernal, ayudando a que los Indios de Mayagüez conquistaran el campeonato 2022-23.

En la Serie del Caribe en Venezuela, Rivera bateó para .364 con los Indios y fue el único boricua incluido en el Equipo de Estrellas del evento.

En el Clásico Mundial de Béisbol bateó para .278, remolcó cinco carreras para el Team Rubio y fue una presencia sólida en la tercera base para la novena isleña.

Realmente, es difícil de analizar y digerir.

“No entiendo en verdad. Pero ya estoy acostumbrado a esto, a que todo sea difícil. A mí nunca nadie me ha regalado nada. Lo que he hecho es porque he metido mano y he hecho las cosas como se tienen que hacer. Jugando pelota fuerte todos los días. Desde que firmé no me han regalado nada”, comentó.

Así que Rivera fue enviado a los Aces de Reno, equipo de nivel AAA de la organización de los Diamondbacks de Arizona. Y desde allí hará su trabajo, pero concentrado en “jugar buena pelota para irme rápido para arriba (para las Mayores)”.

Insistió en que no está molesto con la organización porque le hayan bajado, sino consigo mismo “como pelotero, porque yo sé el trabajo que hice”.

“Estoy aquí para hacer mi trabajo. Esto es un negocio y ellos son los que saben las razones. Yo no estoy pendiente si me cambiaron, si estaba en Kansas City o no… yo voy a donde ellos me manden”, expresó. “Yo voy a hacer mi trabajo sea en liga menor o en Grandes Ligas. No tengo que demostrarles nada. Ellos saben lo que yo doy ya y saben la clase de pelotero que yo soy. Pero como ellos son los que mandan…”

“Yo voy a jugar mi pelota como siempre la he jugado. Allá ellos. Que me suban cuando les dé la gana”, finalizó.