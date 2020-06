Con una fuerte muestra de emociones, el exjugador de las Grandes Ligas, el puertorriqueño Carlos Beltrán, reapareció en público el martes en la noche cuando participó en uno de los seminarios virtuales que durante tres semanas ha organizado el dirigente boricua Edwin Rodríguez a través de su página en internet.

Beltrán reapareció luego de varios meses de silencio después de que fuese involucrado en el esquema de robo de señales por el cual fueron investigados y sancionados los Astros de Houston. Y aunque en enero Beltrán ya estaba retirado y no se le sancionó, este tuvo que salir de la dirección de los Mets de Nueva York, que semanas antes le habían nombrado como su próximo dirigente.

“Agradecido de poder participar en estos webinars en los que puedo hablar de béisbol y compartir con todos los coaches y la audiencia que está en línea sobre como cosas que hice como jugador”, manifestó Beltrán al ser presentado por Rodríguez.

“Eso dicho, todos estamos viviendo momentos difíciles. En el caso mío, personal, viví un momento difícil y aprecio los mensajes positivos que he recibido de todas las personas. Sí, todavía estoy en un proceso de que, no entiendo mucho de lo que pasó, pero al final del día creo que como ser humano uno tiene que ver las cosas que uno vive y decidir qué de eso que uno está viviendo es una enseñanza, y cómo puedo seguir hacia adelante”, manifestó el manatieño que jugó 20 temporadas en las Grandes Ligas.

“Entiendo que esta plataforma es bonita porque le da a los coaches la oportunidad de seguir aprendiendo. En el caso mío Dios me dio la oportunidad de jugar 20 años en el béisbol y tuve que evolucionar con el juego. Eso es parte de lo que es ser un coach: evolucionar con la nueva información, estar al día con las cosas que están pasando en el juego”, dijo.

Agregó que “yo soy una persona bien positiva. Dios me ha dado tantas bendiciones en mi vida que me siento bien afortunado. Aprovecho el momento para darle las gracias a todas las personas que de una manera u otra me han dado mensajes de apoyo y dejando saber que todavía se siente orgullosos de Carlos Beltrán”, expresó.

Luego de casi dos horas de conversación sobre sus técnicas de bateo, su plan de ataque en el ‘home plate’ y su postura al batear, Beltrán derramó lágrimas de emoción al ser elogiado por Rodríguez justo antes de finalizar su participación.

“Vas a ser un orgullo de Puerto Rico por siempre y ha sido un honor tenerte aquí”, le dijo Rodríguez.

Beltrán guardó silencio por unos segundos y luego expresó sus “gracias por la oportunidad y a todas las personas que estuvieron viéndonos. Metan mano. Y Sigan apoyando a la juventud”, dijo Beltrán ahogado en lágrimas.

Los webinars, transmitidos a través de www.hitboricua.net, continúan el miércoles a las 7:00 con la presencia del hall of famer Iván Rodríguez, el jueves a las 6:30 p.m. con la presentación del siore venezolano Omar Vizquel, y el viernes a las 6:30 p.m. con una charla de Carlos Baerga.