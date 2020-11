En el 1958 llegó el primero de manos del fenecido inicialista Víctor Pellot Power y tres años más tarde Roberto Clemente se le unió en la carrera en que a través de los años y de las temporadas de las Grandes Ligas convirtió a Puerto Rico en una potencia defensiva premiada con Guantes de Oro año tras año.

Y con el anuncio del martes de que el receptor Roberto Pérez y el infielder Javier Báez resultaron ganadores del galardón para la campaña del 2020, se extendió a 20 la lista de puertorriqueños que han ganado el máximo premio defensivo de Major League Baseball que otorga la compañía Rawlings.

PUBLICIDAD

“Obviamente es grandioso. Es enorme para el tipo de éxito para el cual trabajamos”, dijo Báez durante el programa televisivo de MLB Network en el cual se anunciaron los ganadores el martes.

Es la primera ocasión en su carrera de siete años en las Grandes Ligas que Báez resulta premiado, aunque los destellos de su defensa se han visto sobre el diamante durante años.

Javy se llevó el premio para la posición el mejor campocorto de la Liga Nacional, aunque también se ha destacado cubriendo la intermedia.

Obviamente es grandioso. Es enorme para el tipo de éxito para el cual trabajamos -Javier Báez, Cubs de Chicago

El mayagüezano Pérez, de los Indians de Cleveland, por su parte, ganó el premio al mejor receptor defensivo de la Liga Americana por segunda ocasión. La primera fue el año pasado, su primera campaña completa como receptor regular de la novena.

El pasado viernes, los Indians anunciaron que ejercieron una opción de $5.5 millones de Pérez para asegurarse de que se quedará con el equipo al menos hasta la próxima temporada. Pérez mantiene viva una racha de 126 partidos sin cometer errores y lideró los receptores de las Mayores sacando al 71% (10 de 14) de los corredores que le salieron a robar.

Según la obra Puerto Rico en las Grandes Ligas, del autor salinense Jossie Alvarado, con la suma de estos dos galardones son ahora 20 los jugadores puertorriqueños nacidos en la Isla que han ganado esta prestigiosa distinción.

Pellot fue el primero y tuvo siete en su carrera antes de que Clemente se le uniera y acumulara 12 hasta su dolorosa desaparición en el 1972.

PUBLICIDAD

El boricua que más de estas distinciones capturó lo fue el receptor del Salón de la Fama, Iván Rodríguez, quien consiguió 13.

Entre ellos solamente acumularon 32 Guantes de Oro.

En la acortada campaña del 2020, el mayaguezano Roberto 'Bebo' Pérez, de los Indians de Cleveland, ganó su segundo Guante de Oro. (Archivo / AP)

Los otros boricuas que lograron este galardón en más de una ocasión lo son el integrante del Salón de la Fama, Roberto Alomar (10), el receptor doradeño aún activo Yadier Molina (9); el retirado jardinero Bernie Williams (4); el receptor Benito Santiago (3); el guardabosques Carlos Beltrán (3); mientras que Felix Millán, Bengie Molina, y Francisco Lindor lo consiguieron en dos ocasiones.

El listado lo completan Juan José ‘Tití’ Beníquez, Sixto Lezcano, Sandy Alomar Jr., Martín ‘Machete’ Maldonado, José ‘Chico’ Lind, José ‘Cheíto’ Cruz y Mike Lowell con uno cada uno.

Según Alvarado, entre el 1988 y el 2020, al menos un boricua ha ganado el Guante de Oro en alguna de las ligas.

Báez, durante el programa de anuncio de los ganadores, bromeó al preguntársele si se haría un tatuaje como hizo para conmemorar el cetro de Serie Mundial de los Cubs en 2016.

“Estoy bastante seguro de que me haré uno en algún momento y en alguna parte. Ya no me queda mucho espacio”, manifestó Báez en la transmisión de la televisión.