La franquicia de los Cangrejeros de Santurce del béisbol profesional por el momento está en paz con las decisiones del Municipio de San Juan de realizarle arreglos al estadio Hiram Bithorn, pero aún espera por un informe detallado y un programa de trabajo que deben someter los arquitectos e ingenieros contratados para el proyecto.

El presidente de los crustáceos, Carlos Iguina Oharriz, se reafirmó en la postura asumida por su organización de no jugar en otro parque que no sea el Bithorn, pero indicó que el alcalde sanjuanero, Miguel Romero, le informó que el programa de obras para el estadio construido en 1962 no afectaría los partidos de la LBPRC.

“El alcalde me dijo que me dejaría saber luego de que se reuniera con los ingenieros y arquitectos, y eso nos satisface. Así que estamos esperando que se rinda ese informe. Vemos con buenos ojos el interés de hacerle mejoras al estadio porque eso mejorará la calidad del entretenimiento y del espectáculo que vamos a brindar. Estamos a favor, pero que eso no redunde en que no podamos jugar. Nadie quiere que eso pase”, dijo Iguina Oharriz.

Este contó que los planes del alcalde, según se le informó, incluyen hacerle mejores al terreno de juego y a todo lo que son áreas para los visitantes, incluyendo baños, asientos, góndolas, cantinas y área de prensa, entre otras cosas.

Indicó que Romero le informó que para no afectar la participación de Santurce en la liga invernal, se realizarían ciertos trabajos antes del inicio de la campaña, otros durante la temporada y se concluyan una vez termine el campeonato.

Iguina Oharriz no pudo precisar el costo total de la inversión ni si los trabajos incluirían un aumento en el aforo del principal estadio de Puerto Rico, que fue mencionado una vez más como posible sede de futuros eventos de Major League Baseball y como una de las posibles sedes del próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Las gestiones para obtener esta información de parte del Municipio de San Juan resultaron infructuosas.

Sí dijo el directivo que las reformas de la importante estructura deportiva incluyen un nuevo sistema de grama artificial, que según le han informado es uno de los más avanzados en el mercado.

Sobre los conciertos realizados y que se siguen realizando allí, Iguina Oharriz dijo que se le explicó que estos fueron programados desde el año pasado, pero que a partir de junio de este año no se realizará ninguno más para dar paso a los trabajos.