Los partidos entre los Miami Marlins y los Mets de Nueva York programados para abril en el Estadio Hiram Bithorn penden de un hilo, y aunque no se ha tomado una decisión al respecto, esa podría llegar esta misma semana y contemplaría dos escenarios: su cancelación o su celebración en una fecha posterior.

Así lo explicó el lunes Anaymir ‘Tuti’ Muñoz, vicepresidenta de MB Sports, compañía que organiza los partidos a nivel local, luego de que el lunes Major League Baseball adoptara la recomendación del Center for Control of Disease and Prevention (CDC) de que las actividades en que haya 50 personas o más sean pospuestas por al menos ocho semanas.

“Recibimos la comunicación que ha visto todo el mundo pero todavía no tenemos nada oficial de MLB. Obviamente, el periodo de ocho semanas cubriría las fechas en que se jugaría aquí, por lo que aún no sabemos si se cancelan o se mueven de fecha. Ellos han pedido espacio para reorganizar su itinerario, pero no creo que la decisión tarde mucho”, dijo Muñoz vía telefónica.

Los partidos entre Marlins y Mets siguen programados para los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril. La recomendación del CDC obligaría un posible inicio de temporada para el mes de mayo, en caso de que no cambiaran las directrices o se complicara el panorama.

Muñoz indicó que aunque el sistema de boletos a través de Ticketpop sigue activo, pronto se pondría un aviso de la situación y que si se posponen se anunciarían las nuevas fechas, mientras que si se cancelan, se le daría al público opciones sobre cómo recuperar su dinero.

“Una vez MLB anuncie sus intenciones la decisión sería casi automática. Además está el asunto de la disponibilidad del Hiram Bithorn, que estaba separado para estas fechas, pero habría que ver si en mayo o junio estaría disponible. Sabemos que se realizan allí otras actividades durante el verano y durante el año”, agregó Muñoz.

De cancelarse los partidos, sería la segunda cancelación por emergencias que sufren los partidos de MLB programados para Puerto Rico. En el 2016, una serie entre los Piratas de Pittsburgh y los propios Marlins de Miami tuvo que ser cancelada ante la amenaza que representaba el virus del Zika.

En aquella ocasión, fueron los jugadores los que tomaron la decisión de no arriesgarse a venir para evitar un posible contagio.

En el abril del 2018, los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland efectuaron con éxito una serie de dos partidos de serie regular en el Estadio Hiram Bithorn.