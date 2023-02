Las fechas del 7 de febrero y el 9 de febrero serán clave para el equipo de Puerto Rico que participará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol 2023, según reveló la Federación de Béisbol de Puerto Rico el martes en la noche.

Utilizando una transmisión mediante Facebook Live, el oficial de prensa de la FBPR, Héctor ‘Titito’ Rosa entrevistó al gerente general del combinado, Joey Solá, en una conversación que fue utilizada para aclarar las dudas que tiene cierto sector de la fanaticada con el retraso en los anuncios de los integrantes del equipo.

De acuerdo con Solá, el pasado 6 de enero, Día de Reyes, se sometió un listado “cambiante” de 50 nombres, el cual se mantendría “cambiante” hasta el 7 de febrero. Ese día sería la fecha final para hacer cambios y finalmente dejarlo en 30 jugadores.

“Ayer mismo (lunes) yo tuve que hacer un sacar de esa lista a dos jugadores para agregar a otros dos. Eso se puede hacer hasta el 7 de febrero. Una vez sometas el listado de 30 te vas con ese grupo”, explicó solá, exescucha de los Astros de Houston.

Dos días más tarde, el 9 de febrero, se harían públicos los rosters oficiales de todos los equipos participantes, presumiblemente mediante MLB Network, cadena propiedad de MLB y quien hizo los anuncios para la edición del 2017.

“No hay una persona más deseosa de que ustedes sepan quienes son finalmente los 30 jugadores, pero no podemos violentar el proceso. Cada jugador tiene que pasar por un proceso de permiso y no puede tener una objeción médica”, dijo Solá.

“Yo no puedo pararme aquí ante ustedes a decirles que estos van a ser los 30 jugadores porque eso, hasta el martes, puede variar. Hasta tanto no tengamos todos los permisos no podemos anunciar jugadores. Hemos seguido el proceso desde el principio. Al momento no tenemos ‘banderas rojas’ con ningún jugador, pero alrededor del 30% todavía no tienen sus permisos, aunque esa ha sido la tónica para esta edición”.

Rosa y Solá hablaron de los casos de República Dominicana y Venezuela, casos en los que funcionarios han denunciado que tienen una gran cantidad de jugadores aún sin aprobar. Se supo que en el caso de República Dominicana son 14 los jugadores, y en el de Venezuela, son 16.

El ejecutivo dijo que en el listado boricua ya hubo cambios por situaciones médicas o porque el jugador no quiere jugar. O por razones como que va a intentar ganarse un espacio en las grandes ligas, aunque no mencionó nombres. Primera Hora supo que uno de los que no estaría disponible por asuntos médicos lo es Joe Jiménez, quien concluyó la campaña del 2022 en la lista de inhabilitados con una lesión en el área lumbar. Este fue canjeado a los Braves de Atlanta.

Solá anunció que este fin de semana se reuniría con coaches como José Rosado, Ricky Bones y Yadier para decidir algunos espacios sobre los lanzadores y luego se reuniría con la totalidad del cuerpo técnico para recapitular todo un día antes de entregar el listado final el próximo día 7.

Dijo que considera conformar un equipo con 16 lanzadores y 14 jugadores de posición, pero igual podrían ser 17 y 13 dependiendo de los bates.

Agregó que el grupo final llegará a Fort Myers, Florida, el 6 de marzo y que al día siguiente se celebraría la primera práctica. Solá dijo que estas fechas son idénticas para todos los equipos participantes del Clásico y son establecidas por el comité organizador del evento. Ningún equipo puede practicar antes.

El 8 de marzo jugarían un partido de fogueo contra los anfitriones Red Sox de Boston y el 9 de marzo realizarían otro partido contra los Braves de Atlanta, antes de partir en autobús hasta Miami, a donde llegarían en horas de la noche de ese mismo día. El 10 de marzo realizarían su primera práctica en el Loan Depot Park de Miami y al día siguiente allí jugarán su primer partido del Clásico a la 1:00 p.m. ante Nicaragua.

Solá afirmó que en el listado de Puerto Rico podría haber jugadores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) que no necesariamente estén activos con organizaciones de Major League Baseball, al igual que jugadores de otras ligas del mundo.

Instó a los fanáticos a tener calma, pues solo resta alrededor de una semana para conocer el roster final.

“Definitivamente me siento cómodo con el inventario que hay para de ahí escoger”, finalizó Solá.