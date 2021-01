Los Criollos de Caguas jugarán en una Serie del Caribe como ninguna otra.

En el regreso del torneo caribeño a Mazatlán, no habrá espacio para pasear por la ciudad mexicana durante los recesos debido a la vigencia de la pandemia del COVID-19. De hecho, México está tercero a nivel mundial en muertes a causa del virus con 155,145 decesos. El estado de Sinaloa, sede del certamen, ha reportado sobre 30,000 contagios con 4,671 fallecidos. Incluso, el presidente mexicano André López Obrador informó recientemente que se contagió con la mortal enfermedad.

Ante el panorama presente, los jugadores puertorriqueños están conscientes de que tienen que seguir las reglas salubristas de la serie al pie de la letra y batallar con la posible ansiedad de permanecer en los cuartos de los hoteles por más tiempo de lo deseado.

“Ya yo pasé por eso”, dijo el intermedia Vimael Machín, quien el año pasado debutó en las Grandes Ligas con los Athletics de Oakland.

“Los protocolos de las Mayores son más o menos iguales. No podemos salir para ningún lado. Al principio va a tomar tiempo y uno se va a sentir raro, pero para que todo salga bien, hay que seguir las reglas. Es cuestión de ser disciplinados y en este equipo hay gente madura. Vamos a estar bien, si Dios lo permite”, agregó.

Según Carlos Berroa, gerente general de la novena boricua, el conjunto tendrá restaurantes asignados dentro y fuera del hotel para comer durante el certamen que inicia el domingo, y se extiende hasta el 6 de febrero.

“El protocolo establece que van del hotel al parque y del parque al hotel. Hay unos restaurantes identificados que son exclusivamente para los jugadores. No pueden salir, obviamente, sin el conocimiento de la delegación, solo en grupo. Vamos a cenar como grupo en unos restaurantes que hemos escogido como tal”, compartió.

Berroa agregó que se ambientará un salón del hotel que queda a pasos de la costa del Pacífico para que los jugadores puedan compartir y recrearse. Los Criollos partieron este sábado a las 6:00 a.m. hacia México.

Una vez lleguen a Mazatlán, se realizarán pruebas moleculares antes de registrarse en los cuartos. Los exámenes se repiten el 4 de febrero. La gerencia del equipo agregará otra ronda de pruebas para presentar en Puerto Rico a su regreso.

Cada pelotero tendrá una copia de los protocolos a seguir y recibirán un kit con mascarillas, desinfectantes y vitamina C.

El dirigente criollo Ramón Vázquez, quien también es coach de los Red Sox de Boston, indicó que se adoptarán varias de las estrategias utilizadas por MLB durante la pasada temporada acortada por la pandemia.

“Tenemos un plan. En ese salón vamos a tener televisores para ver los juegos, con comidas y bebidas, para la preparación mental. Así evitamos que estén en la calle. No queremos que estén por ahí brincando de barra en barra, como en los viejos tiempos sin pandemia, donde se podía uno sentar a ver el juego, comerse algo y darse una cerveza. Ese no es el caso ahora. Va a ser un poco diferente a lo que ellos vivieron en la temporada local porque cada cual tenía su apartamento y familia cerca. Es ahora compartir uno con el otro, y analizar los juegos. Es la tarea que yo me voy a dar y voy a sugerir a los muchachos”, indicó Vázquez.

Puerto Rico juega el domingo a las 6:00 p.m., hora de la isla, contra las Águilas Cibaeñas de República Dominicana en el estadio Teodoro Mariscal, que tendrá las puertas abiertas para recibir unos 7,000 aficionados, número que se traduce a un porcentaje de 45 por ciento de capacidad de la instalación. Antes de arribar a México, los dominicanos reportaron cuatro casos positivos en su escuadra.

El zurdo exgrandesligas Héctor Santiago, quien debutó en la Serie del Caribe el año pasado en Panamá, vislumbra que no ocurrirán contratiempos con los protocolos ya que el equipo está enfocado en ganar.

“Ya llevamos 10 meses en esto. Estamos acostumbrados y tranquilos con eso. Estamos felices de poder jugar pelota. Como equipo y como personas vamos a seguir las reglas, estar tranquilos, jugar la semana allá y volver a Puerto Rico con el trofeo”, declaró.