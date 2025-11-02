Toronto. Yoshinobu Yamamoto fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial conquistada el sábado por los Dodgers de Los Ángeles, con una de las actuaciones de pitcheo más fabulosas en la historia del Clásico de Otoño, incluyendo una aparición épica como relevista en el séptimo juego.

Yamamoto lanzó 2.2 entradas sin permitir carreras en el encuentro decisivo, apenas un día después de realizar 96 pitcheos en una victoria en el sexto compromiso. También lanzó un juego completo de cuatro hits en el segundo.

Fue el primer juego completo en la Serie Mundial desde 2015.

“¡Yamamoto es el mejor de todos los tiempos!”, exclamó el mánager Dave Roberts momentos antes de que los Dodgers levantaran el trofeo.

El as japonés de 27 años salió de un aprieto en la novena entrada, dejando las bases llenas y la pizarra empatada a cuatro. Después de navegar sin problemas por la décima, recibió un doblete del dominicano Vladimir Guerrero en el comienzo de la undécima, pero salió adelante para preservar una ventaja de 5-4 y asegurar el segundo campeonato consecutivo de Los Ángeles.

Firmado desde Japón con un contrato de $325 millones por 12 años antes de la temporada pasada, Yamamoto tuvo un récord de 3-0 con una efectividad de 1.09 contra los Blue Jays. El lanzador recetó 15 ponches y dio dos bases por bolas en 17.2 entradas, permitiendo dos carreras y 10 hits.

La joya del derecho en el segundo compromiso marcó su segundo juego completo consecutivo de la postemporada. Retiró a los últimos 20 bateadores en una victoria de los Dodgers por 5-1.

Eso ocurrió después de un juego de tres hits contra los Brewers de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Fue el primer juego completo de postemporada en ocho años.

Ningún lanzador había completado un juego en el Clásico de Otoño desde que el dominicano Johnny Cueto de Kansas City lanzó un encuentro de dos hits contra los Mets de Nueva York en el segundo partido de la Serie Mundial de 2015.

Yamamoto no estuvo tan fino en el sexto, permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas. Pero Los Ángeles se impuso por 3-1 para forzar el séptimo.

Incluyendo una victoria en el segundo encuentro de la Serie Mundial del año pasado contra los Yankees de Nueva York, Yamamoto tiene un récord de 4-0 con una efectividad de 1.13 en cuatro apariciones en el Clásico de Otoño.

El as de Arizona Curt Schilling fue el último pitcher en lanzar juegos completos consecutivos en la postemporada. Hiló tres en la serie divisional de la Liga Nacional y la Serie de Campeonato de 2001.

Orel Hershiser había sido el último lanzador de los Dodgers con un esfuerzo en solitario tan destacado en la Serie Mundial, en el segundo y quinto juego contra Oakland en 1988. El miembro del Salón de la Fama Sandy Koufax lanzó dos juegos completos en la Serie Mundial en 1963 y 1965.

Yamamoto lanzó 12 juegos completos en sus últimas tres temporadas con los Orix Buffaloes de la Liga del Pacífico de Japón antes de unirse a los Dodgers.