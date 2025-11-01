La puertorriqueña Mariecarmen Rivera sigue haciendo historia para el deporte boricua al ganar su segunda medalla de oro en el ICF SUP World Championship, que se celebra del 29 de octubre al 2 de noviembre en Abu Dhabi.

Después de coronarse campeona en el Sprint Open, Rivera repitió la hazaña en la exigente Technical Race, consolidándose como una de las atletas más dominantes del campeonato mundial de Stand Up Paddle (SUP). En la final, registró un tiempo de 5:49.86, superando a Duna Gordillo de España (5:55.18) y a Alba Alonso (6:02.18).

La boricua mantuvo un desempeño consistente durante todas las etapas del evento: Heat 4 (6:14.83), cuartos de final (6:15.13), semifinales (6:12.05) y final (5:49.86). Su margen de ventaja fue de 5.32 segundos sobre la plata y 12.32 sobre el bronce.

Con este segundo oro, Rivera reafirma su supremacía en el circuito mundial y su posición como una de las grandes figuras del SUP internacional.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, destacó el logro histórico de Rivera y el respaldo del organismo a su desarrollo deportivo.

“Mariecarmen está dejando una huella imborrable en el deporte mundial. Sus dos medallas de oro en un campeonato mundial reflejan su disciplina, pasión y entrega”, dijo.

El Comité Olímpico felicitó a Rivera por sus títulos consecutivos en Abu Dhabi y reiteró su compromiso de apoyarla para que continúe representando a Puerto Rico en los más altos niveles del deporte internacional.