Chicago. Josh Giddey anotó un récord personal de 32 puntos con diez rebotes y nueve asistencias, Nikola Vucevic añadió 26 unidades, y los Bulls de Chicago vencieron 135-125 a los Knicks de Nueva York el viernes por la noche para mantenerse invictos y lograr su mejor inicio en casi tres décadas.

Ayo Dosunmu salió del banquillo para anotar 22 tantos con nueve asistencias para los Bulls, quienes mejoraron a 5-0 y están teniendo su mejor inicio desde la temporada 1996-97 cuando comenzaron 12-0 y ganaron el campeonato de la NBA.

Billy Donovan consiguió su victoria número 200 como entrenador con Chicago.

Jalen Brunson anotó 29 puntos y OG Anunoby tuvo 26 para impulsar un intento de remontada de la segunda mitad de Nueva York. Los Knicks redujeron la ventaja de Chicago a dos puntos a mitad del cuarto período después de estar 22 puntos abajo al final del segundo cuarto.

Karl-Anthony Towns añadió 22 puntos y diez rebotes a pesar de jugar con una distensión en el cuádriceps derecho y caer fuerte sobre su cadera en el tercer cuarto. Mikal Bridges anotó 23 puntos en el partido inaugural del grupo de la Copa NBA para ambos equipos.

Ambos equipos dependieron en gran medida de los tiros de tres puntos, con Chicago acertando 17 de 37 y Nueva York convirtiendo 18 de 45. Los Bulls superaron a los Knicks en tiros de campo en general, 53.6% a 49.5%.

Los Bulls abrieron una ventaja de 72-53 al medio tiempo, penetrando con jugadas de pases precisos.

Los Knicks hicieron una racha de 23-9 para comenzar el tercer cuarto y se acercaron a 115-113 con un triple de Anunoby con 5:43 restantes en el cuarto período antes de que Vucevic y Giddey conectaran en posesiones clave para asegurar la victoria.

Mitchell Robinson regresó a la alineación titular de los Knicks después de perderse los primeros cuatro juegos de Nueva York por una lesión en el tobillo izquierdo y tuvo 11 rebotes. Guerschon Yabusele regresó después de perderse un juego por un esguince en la rodilla izquierda.