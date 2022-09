( The Associated Press )

El pasado viernes Albert Pujols volvió a disparar de jonrón, su 12mo desde el 10 de agosto, para conseguir el vuelacercas número 698 de su carrera y acercarse a solo dos de ser el cuarto hombre en la historia de las Grandes Ligas en llegar a los 700.

La búsqueda de Pujols por llegar a los 700 cuadrangulares, esto en la temporada que ha anunciado será la última de su carrera, es sin dudas una de las grandes historias de la vigente campaña. Y lo es por el gran logro que esto representaría pero más aún por el casi milagroso despertar que ha tenido Pujols en los últimos dos meses de la temporada cuando lleva varios años, por no decir más, en un continuo declive ofensivo.

Sepa que para algunos su proeza no está pasando como algo libre de sospecha.

Así lo dejaron saber en los pasados días los talentos de Barstool Sports y de ESPN, Chris Klemmer y Max Kellerman, respectivamente.

En el caso de Klemmer este apuntó como casi imposible de creer que un pelotero que en los primeros tres meses y medio de la temporada solo totalizó siete jonrones haya podido de repente reencontrar el swing que le hizo grande en su carrera y haya respondido conectando ocho en agosto y sume cuatro ahora en septiembre.

“Ojalá y pudiera disfrutar más de esta carrera (hacia los 700). Pero toda esta buena racha me parece sospechosa...”, destacó Klemmer, pasando a explicar que le parece que los medios están cubriendo su racha con algo de cautela.

“Nadie acusa públicamente a Pujols de nada nefasto y no deberían hacerlo directamente sin pruebas. Pero también parece que nadie está haciendo preguntas”, destacó en referencia a conocer cómo de buenas a primera Pujols luce como el gran toletero, talento que lucía haber perdido hace más de unos cuantos años.

Klemmer aclaró que no está acusando a Pujols de estar usando o haciendo algo ilegal, pero declaró públicamente que “algo hace que todo esto no le parezca genuino”.

Mientras, Kellerman también hizo unas declaraciones que reflejan sus dudas sobre la veracidad de lo que está logrando Pujols.

“Es increíble que Pujols, quien llevaba un ritmo en declive durante años, de repente parece que descubrió la fuente de la juventud. ¿Me preguntó cómo lo ha hecho? Mi Dios, la velocidad de su swing y todo. Está matando. Es más, bartender, quiero beber lo que él se está tomando”, comentó Kellerman en su programa ‘This Just In with Max Kellerman’’.

“Definitivamente le ha dado vuelta al reloj. Y eso me hace preguntarme si habrá algo que pudiera señalarse. ¿Cómo hace un jugador para retroceder el reloj de esta manera? Supongo que es solo fuerza de voluntad y práctica. Todos estos años entre entonces y ahora aparentemente no ha estado practicando”.

Vale destacar que poco después de su comentario, Kellerman pidió disculpas a Pujols por la opinión emitida y destacó que estudió vídeos del jugador en la caja de bateo y evidenció que el dominicano ciertamente ha hecho ajustes importantes en su postura y swing.

A Pujols, incluyendo el juego de hoy domingo ante los Reds de Cincinnati, le restaban 15 partidos para conectar al menos dos jonrones más y llegar a la marca. Si lo logra será el primer latinoamericano y primer jugador no estadounidense en cruzar esa cifra. El líder máximo lo es el desacreditado Barry Bondos con 762, seguido de Hank Aaron con 755 y Babe Ruth con 714.

Pujos sin dudas se retirará como el cuarto máximo jonronero del béisbol, puesto del cual suplantó hace una semana atrás a Alex Rodríguez, quien en su carrera había dado 696.