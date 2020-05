El pelotero profesional es el atleta más parecido al trabajador común por muchas razones. Principalmente porque tuvo que pasar por un proceso de ligas menores en el que cobró $1,200 por mes durante años para poder tratar de llegar a Grandes Ligas. Cuando llegó, tuvo que fajarse varios años más ganándose el salario mínimo para poder llegar a arbitraje, y en cada paso la organización lo pudo haber licenciado y sustituido con otro jugador, si no hubiese rendido, y quizás nunca le hubiesen llegado los salarios millonarios.

Por eso, el agente puertorriqueño de jugadores de las Grandes Ligas, Francis Márquez, piensa que cada centavo que un jugador sacrifique de su salario en el actual impasse entre Major League Baseball (MLB) y los Major League Baseball Players Association (MLBPA) es mucho más significativo que las pérdidas que pueda tener una organización de las Mayores que, en su opinión, posiblemente aumente su valor en un 4%.

PUBLICIDAD

“Aún en un año de pérdida, el valor probablemente aumente ese cuatro por ciento o más. Ya estamos cerca de que el equipo promedio en las Grandes Ligas valga $2,000 millones. El equipo va a estar bien, pero ese jugador quizás no tenga otra oportunidad de un contrato millonario, o quizás no esté en el béisbol el año que viene”, manifestó Márquez, de The MAS + Agency.

Márquez, quien representa a unos 41 jugadores de las Grandes Ligas, expresó su opinión sobre las propuestas de mayores recortes a los salarios que los propietarios de MLB han sugerido para poder realizar una temporada abreviada sin fanáticos en los estadios, propuesta que la MLBPA y sus unionados, los peloteros, han rechazado al menos en posiciones expresadas en las redes sociales.

Aún en un año de pérdida, el valor probablemente aumente ese cuatro por ciento o más. Ya estamos cerca de que el equipo promedio en las Grandes Ligas valga $2,000 millones. El equipo va a estar bien, pero ese jugador quizás no tenga otra oportunidad de un contrato millonario, o quizás no esté en el béisbol el año que viene -Francis Márquez

Márquez dijo que el tiempo de valor de un jugador es limitado y que ya hubo un acuerdo que los jugadores avalaron en marzo, refiriéndose a la propuesta inicial de que los jugadores cobrarían por los juegos que se jugarán. La propuesta de MLB es de 82 juegos, por lo que los jugadores automáticamente perderían la mitad de sus ingresos.

“Los jugadores son empleados de los equipos y su salario no depende de si al equipo le va bien o le va mal”, expresó Márquez. “Si a un jugador, un equipo que no se espera que sea ganador, le ofrece una cantidad de dinero ese año, y el equipo, que no se esperaba que ganara, gana, llega a los playoffs y ganan mucho más dinero de lo que esperaban, ese jugador, ¿pudiese ir donde el dueño y decirle ‘mira, a ti tu negocio te fue mucho mejor que lo que acordamos, así que dame más dinero’? Eso es un disparate. Jamás y nunca pasaría. A la inversa, eso es lo que los dueños están tratando de decir”.

PUBLICIDAD

Según el agente, que representa entre otros a Gary Sánchez y Sandy León, los jugadores ya negociaron de buena fe y aceptaron unos recortes para tratar de poner de su parte en tiempos difíciles, cobrando solo por los partidos en que jueguen, acuerdo que MLB aceptó.

“Pero ahora hablan de una catástrofe que van a sufrir si juegan sin fanáticos, e ignoran el acuerdo que tuvieron anteriormente. Y sin proveer información alguna que justifique la supuesta catástrofe, porque aún no han suministrado la documentación que la unión le ha solicitado desde marzo sobre las pérdidas”, sostuvo.

En el 2019, MLB tuvo ingresos de casi $11,000 millones, una cifra récord que según la revista Forbes ha crecido cada año por las pasadas 17 temporadas. Márquez dijo que solamente unos $3,000 millones de esos están ligados a la venta de boletos y alimentos, por lo que cree que los equipos tienen un margen de $8,000 millones para absorber golpes.

“Al final del día, esto es un negocio. Todos los equipos ganan y pierden dinero. Los equipos de las Grandes ligas ganan dinero. El año pasado hubo solo un equipo que no ganó dinero, que fue los Marlins de Miami. Y aún así el valor de la franquicia aumenta cada año. La franquicia promedio de MLB tiene un valor de $1,900 millones”, afirmó.

“Y si (la gerencia de) un equipo no puede aguantar algunas pérdidas, que vendan el equipo porque no están capacitados. Tienes una corporación que te gana millones y millones de dólares un año tras otro y un año, que quizás tengas algo de pérdidas, ¿te cantas que es una catástrofe? Eso no es aceptable y los jugadores no deben pagar por eso”, opinó.

PUBLICIDAD

Para finalizar, Márquez dijo que la bola está en la cancha de los propietarios, y que si estos honran el acuerdo de pagos prorrateados al cual se llegó, y respetan a los jugadores, se podría jugar béisbol este año.

“Pero si no justifican sus reclamos con información sustantiva y pretenden socializar las pérdidas de Grandes Ligas y no las ganancias, no creo que se juegue béisbol este año”, concluyó Márquez.