El contrato al que llegó Carlos Correa con los Twins de Minnesota el sábado en la madrugada sorprendió al mundo del béisbol de las Grandes Ligas, porque, en opinión de algunos, parecería increíble que el principal agente libre de este año no lograra conseguir el contrato que buscaba.

Para unos la confirmación de su salida de Houston es agridulce, pues guardan esperanzas de que Correa pudiese regresar dados los términos de su contrato, que le permite optar por salir del contrato con los Twins y regresar a la agencia libre. Pero Houston oficialmente perdió a quien fue el líder del equipo por los pasados siete años.

Otros opinan que tras el acuerdo de $105 millones garantizados por tres años con cláusulas de salida en 2022 y 2023, hay algún elemento no revelado, como por ejemplo, algo sobre su salud, que no ha sido divulgado y que influyó en que no pudiera alcanzar un contrato como el de Corey Seager con Texas, de $325 millones por 10 años, o el de Kris Bryant de siete años y $182 millones con Colorado.

“Para mí, el contrato es excelente para Carlos y malísimo para la organización. Así lo veo”, dijo el exreclutador de talento de la organización de los Astros de Houston, Joey Solá, quien ayudó a encaminar la histórica selección de Correa con el primer turno del Draft del 2012.

“En esta situación, si luce bien, él tiene una cláusula de salida y puede regresar a la agencia libre. Si luce mal, también tiene la opción de quedarse. La organización no tiene ninguna injerencia en la decisión que pueda tomar”, agregó Solá.

“Insisto en que es excelente para él. Son $35 millones anuales. Pero no lo podemos ver por la cantidad de años. En tres años tiene $105 millones asegurados si decide quedarse con años malos o alguna lesión. Pero no puedo decir lo mismo para la organización”, continuó.

Muchos se preguntan: ¿y de dónde salió Minnesota?

Los rumores siempre hablaban de un interés de parte de novenas como los Yankees de Nueva York, los Cubs de Chicago, los Tigers de Detroit y los propios Astros de Houston. Hasta los Orioles de Baltimore y los Red Sox se mencionaron. Pero Minnesota nunca.

Incluso, existe la teoría de que debido a que Correa cambió de agentes en enero, cuando ya era agente libre, la mayor parte de la comisión de un megacontrato de Correa hubiese ido a las manos de su anterior agencia, William Morris Endeavour (WME), y no a las de su actual agente, el poderoso Scott Boras.

Carlos Correa. ( Archivo / AP )

Se piensa que Correa pudo haber aceptado el pacto de tres años con cláusulas de salida para que la comisión por este acuerdo le tocara a WME, como será, cumplir su compromiso con ellos, y regresar a la agencia libre en la temporada muerta para negociar un megapacto con Boras, cuya comisión si sería toda para él.

Con este acuerdo de $35 millones anuales, Correa será el jugador del cuadro mejor pagado de las Grandes Ligas. Además, es solo superado por los $43.3 millones del lanzador Max Scherzer con los Mets; los $36 millones del también lanzador Gerrit Cole con los Yankees; y los $35.5 millones de Mike Trout con los Angels. Correa incluso supera los $34 millones de Francisco Lindor con los Mets.

No obstante, no todos quedaron satisfechos con el acuerdo del santaisabelino.

Una figura reconocida del béisbol, quien no quiso que se utilizara su nombre, dijo que “yo creo que falló a sus expectativas grandemente, aunque tiene el derecho de salirse del contrato, que eso es positivo”.

“Pero no llegó ni cerca de sus aspiraciones de años ni de dinero. Pienso que ese es un contrato que no representa a Carlos Correa. No está ni cerca de serlo”, dijo.

El experto dijo que ve el pacto como de un año “porque puede salirse si le va bien. Pero si le pasa algo, Dios no lo quiera, y se tiene que quedar ahí, no puede ir al mercado nuevamente. A mí no me gustó para nada. Y más cuando había otros equipos dispuestos a darle seis o siete años antes del 2 de diciembre”.

La persona se refirió a las ofertas que Correa rechazó de $160 millones por cinco años de parte de los Astros de Houston y otra de parte de los Tigers de Detroit de 10 años y $275 millones. El boricua aspiraba a un pacto de 10 campañas que estuviese entre los $330 y $350 millones.

“Me parece que antes del cierre estaba en una súper mejor posición para conseguir un contrato como él lo buscaba. Creo que Detroit estaba inclinado a eso y ahí como que se echaron para atrás, Detroit cambió de dirección y se fue con Javy Báez”, agregó el entrevistado. “Él lo que va a hacer es salirse del contrato y regresar al mercado en otro momento en que no haya ningún campocorto que esté a su altura”.

En el mercado de agentes libres, Correa enfrentaría la competencia de figuras como Xander Bogaerts, de los Red Sox, Trea Turner, de los Dodgers, y Didi Gregorius de los Phillies.

Finalmente, Solá, por los lazos que le unieron a Correa y a los Astros, Solá especuló que tal vez ya no quedaba ningún equipo dispuesto a ofrecerle lo que él buscaba.

“Es una mezcla de sentimientos verlo irse. Y creo que hubiese sido más duro si yo hubiese estado en Houston aún. Pero definitivamente uno entiende que esto es un negocio y me siento bien por él porque sé que va a recibir un dinero bastante justo para los números que ha puesto hasta ahora”, opinó.

“No puedo decir del todo que uno se siente contento por todo. Pero mientras él esté bien y reciba la cantidad de dinero que se merece por el trabajo que ha realizado, tenemos que desearle lo mejor”, finalizó.